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Отглеждането и обучението на хищните птици се превръща във все по-доходоносен бизнес в Близкия изток
Отглеждането и обучението на соколи се превръща във все по-сериозен бизнес в Саудитска Арабия. В столицата Рияд Международното изложение за соколи и лов събира компании от десетки сектори, но най-голям интерес предизвикват самите птици. Само два монголски сокола бяха продадени на търг за общо 550 хиляди саудитски риала, равняващи се на 131 хиляди евро.
Изложението продължава до 10 октомври, като, освен соколарство и лов, представя туристически възможности и други дейности на открито. Миналогодишното издание привлече над 700 хиляди посетители и генерира продажби за над 91 милиона риала, които се равняват на приблизително 22 милиона евро.
Соколчета се излюпиха върху мост в Ню Йорк (СНИМКА)Редактор: Мария Барабашка
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