Мъж е в критично състояние след тежък инцидент с АТВ в района на село Кошарица, община Несебър. Той е приет в реанимацията на УМБАЛ Бургас с множество сериозни травми и опасност за живота, съобщи кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

Инцидентът станал около обяд. По първоначална информация мъжът паднал с АТВ-то и при удара получил тежки наранявания.

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Заради състоянието му спешно била организирана медицинска помощ по въздух. Пострадалият е транспортиран с медицински хеликоптер до Бургас, където е поет от екипите на университетската болница. Той остава в реанимация, а лекарите се борят за живота му.

Редактор: Цветина Петкова