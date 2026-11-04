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Новите глобални оценки на СЗО установяват, че един на всеки четирима юноши на възраст от 11 до 17 години няма нито един физически активен ден – определен като поне 60 минути умерена до интензивна физическа активност – в рамките на седмицата.
Проучването, публикувано в научното списание The Lancet Global Health, се основава на стотици изследвания сред населението в 140 държави и територии, обхващащи над 3,2 милиона тийнейджъри. След екстраполация на данните резултатите сочат, че около 240 милиона млади хора по света не са активни нито ден в седмицата.
Като цяло подрастващите съобщават, че са физически активни средно едва 2,7 дни в седмицата. Само 14% от тях се движат активно през всичките седем дни.
От СЗО предупредиха, че физическата неактивност е основен рисков фактор за развитие на сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и някои видове онкологични заболявания.
„Подпомагането на младите хора да развият активни навици в ранна възраст е от решаващо значение за опазването на тяхното здраве и намаляването на глобалната тежест на тези заболявания”, се посочва в изявлението.
Организацията изрази съжаление за пълната липса на напредък, като нивата на физическа активност сред подрастващите остават почти непроменени през последните 15 години.
„В продължение на 15 години светът не е постигнал почти никакъв напредък в привличането на младите хора към движение, а момичетата са най-изостанали”, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.
Докладът подчертава сериозна разлика между половете. Момичетата са значително по-малко активни от момчетата в почти всяка страна и регион. Според данните 28% от момичетата нямат активни дни в седмицата в сравнение с 22% от момчетата. Едва 11% от момичетата спортуват или се движат ежедневно срещу 17% от момчетата.
Докладът отчита и съществени различия между отделните държави. Докато цели 40 процента от подрастващите в страни като Намибия, Непал и Филипините нямат активни дни, над 30 процента от младежите в Бангладеш и Сърбия заявяват, че имат ежедневна физическа активност.
„Отговорът не е да кажем на подрастващите да се стараят повече. А да изградим училища, улици и общности, където движението, играта и активността са безопасни, лесни и нормални”, подчерта Гебрейесус.
От СЗО изтъкват, че физическата активност зависи силно от средата, в която живеят младите хора – фактори като начините на придвижване, достъпа до безопасни пространства и възможността за спокойно ходене пеша или каране на велосипед. Училищната среда, социалните норми и начинът на живот, все по-силно съсредоточен около екраните и дигиталните устройства, също оказват критично влияние върху липсата на движение.
Редактор: Мария Барабашка