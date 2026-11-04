Една четвърт от тийнейджърите в световен мащаб практически не се занимават с физическа активност – дори не правят един час упражнения седмично. Това съобщи Световната здравна организация (СЗО) с предупреждение, че заседналият начин на живот значително повишава рисковете за здравето.

Новите глобални оценки на СЗО установяват, че един на всеки четирима юноши на възраст от 11 до 17 години няма нито един физически активен ден – определен като поне 60 минути умерена до интензивна физическа активност – в рамките на седмицата.

Проучването, публикувано в научното списание The Lancet Global Health, се основава на стотици изследвания сред населението в 140 държави и територии, обхващащи над 3,2 милиона тийнейджъри. След екстраполация на данните резултатите сочат, че около 240 милиона млади хора по света не са активни нито ден в седмицата.

Като цяло подрастващите съобщават, че са физически активни средно едва 2,7 дни в седмицата. Само 14% от тях се движат активно през всичките седем дни.

От СЗО предупредиха, че физическата неактивност е основен рисков фактор за развитие на сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и някои видове онкологични заболявания.

„Подпомагането на младите хора да развият активни навици в ранна възраст е от решаващо значение за опазването на тяхното здраве и намаляването на глобалната тежест на тези заболявания”, се посочва в изявлението.

Организацията изрази съжаление за пълната липса на напредък, като нивата на физическа активност сред подрастващите остават почти непроменени през последните 15 години.

„В продължение на 15 години светът не е постигнал почти никакъв напредък в привличането на младите хора към движение, а момичетата са най-изостанали”, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Докладът подчертава сериозна разлика между половете. Момичетата са значително по-малко активни от момчетата в почти всяка страна и регион. Според данните 28% от момичетата нямат активни дни в седмицата в сравнение с 22% от момчетата. Едва 11% от момичетата спортуват или се движат ежедневно срещу 17% от момчетата.

Докладът отчита и съществени различия между отделните държави. Докато цели 40 процента от подрастващите в страни като Намибия, Непал и Филипините нямат активни дни, над 30 процента от младежите в Бангладеш и Сърбия заявяват, че имат ежедневна физическа активност.

„Отговорът не е да кажем на подрастващите да се стараят повече. А да изградим училища, улици и общности, където движението, играта и активността са безопасни, лесни и нормални”, подчерта Гебрейесус.

От СЗО изтъкват, че физическата активност зависи силно от средата, в която живеят младите хора – фактори като начините на придвижване, достъпа до безопасни пространства и възможността за спокойно ходене пеша или каране на велосипед. Училищната среда, социалните норми и начинът на живот, все по-силно съсредоточен около екраните и дигиталните устройства, също оказват критично влияние върху липсата на движение.

Редактор: Мария Барабашка