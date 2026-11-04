Унгария разсекрети десетки хиляди документи на комунистическите тайни служби и ги публикува в публична онлайн платформа. В базата данни са включени около 60 000 имена на агенти, информатори и хора, набелязани за вербуване от органите на държавна сигурност преди падането на комунистическия режим през 1989 г.

Публикуването започна на 4 ноември – деня, в който се навършват 70 години от съветската военна намеса в Будапеща, довела до потушаването на Унгарското въстание през 1956 г. Досега гражданите можеха да поискат достъп само до собствените си досиета и до тези на близки роднини. С новата платформа всеки може да търси свободно в архивните регистри.

Отварянето на досиетата беше сред основните обещания на премиера Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ спечели парламентарните избори през април 2026 г. Законодателните промени, позволяващи публичния достъп, бяха приети от унгарския парламент през септември с подкрепата на 149 депутати, без нито един глас против и с 35 въздържали се.

Сега, 36 години по-късно, правим това, което бе обещано при смяната на режима Петер Мадяр

Той призова гражданите да подхождат с достойнство и човечност към публикуваната информация, тъй като много семейства ще се сблъскат с тежки разкрития за свои близки, включително починали роднини.

Разсекретяването ще продължи на два етапа. Първоначално са публикувани регистрите и документите за дейността на агентурната мрежа. До 25 февруари 2027 г. - Деня в памет на жертвите на комунизма в Унгария - се очаква да бъдат достъпни и по-подробните досиета, свързани с вербуването на сътрудници. Според архивните служби са запазени около 9000 такива досиета.

Архивите обаче не са пълни. Значителна част от документите са били унищожени или изгубени по време на Унгарското въстание през 1956 г., както и в последните години на комунистическия режим - през 1988 и 1989 г.

Историци предупреждават, че присъствието на дадено име в регистрите не означава непременно доброволно сътрудничество с тайните служби. Някои хора са били принуждавани да предоставят информация, а други са били само набелязани за вербуване. Предвижда се чувствителни лични данни, включително сведения за здравословното състояние и личния живот, да останат защитени.

След падането на комунизма през 1989 г. Унгария не е разсекретила досиетата заради липса на политическа воля от страна на последователните правителства. Решението на кабинета на Мадяр дава възможност за публичен достъп до архивите повече от три десетилетия след края на режима.

Редактор: Георги Иванов