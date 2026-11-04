Министерският съвет одобри промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Те предвиждат поетапно увеличение на прага за задължителна регистрация по ДДС през следващите три години. Той ще нарасне до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

Промяната е съобразена с инфлацията, икономическия растеж и актуалната икономическа ситуация. Според правителството така малките и средните предприятия ще имат по-голяма предвидимост и възможност да планират дейността си.

Фирмите, чийто оборот е под определения праг, ще могат и занапред доброволно да изберат общия режим за ДДС.

Друга важна промяна е въвеждането на задължително електронно фактуриране и отчитане в реално време за местни доставки от 2028 г.

Първоначално беше предложен централизиран модел. След обществените консултации той е заменен с децентрализиран модел. Целта е българските правила да бъдат съобразени с европейската рамка „ДДС в цифровата ера“ (ViDA).

Предвижда се задължително издаване на структурирани електронни фактури при доставки и авансови плащания между фирми, организации и държавни органи в България.

Промените предвиждат и задължителна регистрация по ДДС преди първата доставка за лица, които продават нови сгради и урегулирани поземлени имоти (УПИ).

Целта е да се ограничат данъчните измами и укриването на ДДС при сделки с недвижими имоти. Мярката е насочена и срещу практики, при които продажби се извършват в кратък период преди задължителната регистрация по общия ред.

Новите правила ще обхващат продажбата на нови сгради, части от тях, прилежащи терени и урегулирани поземлени имоти.

Според правителството увеличаването на прага ще позволи на приходната администрация да насочи повече ресурси към борбата с данъчните измами и избягването на данъци.

Предвижда се и подобряване на услугите за данъкоплатците, както и по-ефективно събиране на ДДС от големите компании.

С промените се цели модернизация на данъчната система, намаляване на административната тежест за бизнеса и съобразяване на българското законодателство с европейските правила.

Редактор: Габриела Павлова