Делфинът Мимо, който от повече от година обитава Венецианската лагуна, продължава да се появява край плавателните съдове в района на града и последно бил забелязан да плува непосредствено до воден автобус.

Видеозаписът показва как морският бозайник плува редом до движещия се плавателен съд, предизвиквайки огромния интерес на пътниците.

Делфинът е от вида афала (Tursiops truncatus) и е забелязан за първи път във Венецианската лагуна през юни 2025 г. Оттогава той редовно се появява в района на басейна „Сан Марко” и се е превърнал в позната гледка и атракция за местните жители и туристите.

Продължителното присъствие на животното в натоварената с плавателни съдове лагуна обаче създава сериозни рискове за неговата безопасност. Делфинът вече

бил забелязван с наранявания по тялото и гръбната перка, за които се предполага, че са причинени от контакт с корабно витло.

Особено опасен за него е интензивният воден трафик във Венеция. Големият брой плавателни съдове, високата скорост и близостта на хората могат да нарушат естественото поведение на бозайника и да доведат до нови инциденти.

Специалистите препоръчват капитаните на лодки и корабчета да поддържат безопасна дистанция, да избягват резки маневри и стриктно да спазват ограниченията на скоростта.

Към туристите и местните жители се отправя апел да не се опитват да докосват или хранят Мимо, както и да не го преследват с лодки. Целта е животното да запази естественото си поведение и да не привиква прекомерно с присъствието на хората.

Учените подчертават, че присъствието на делфина във Венецианската лагуна е необичайно, но само по себе си не означава, че той е попаднал в капан. Най-подходящият подход е той да бъде оставен да плува свободно в естествената си среда, като същевременно се сведат до минимум опасностите от градския трафик по вода.

Редактор: Мария Барабашка