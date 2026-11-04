Министерският съвет одобри 1 млн. евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини. Средствата се предоставят за 1739 деца от четири общини - Столична, Пловдив, Варна, и Родопи, съобщиха от правителството.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за направените от родителите разходи в периода от 1 юли до 14 септември 2026 г. Средствата ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Редактор: Габриела Павлова