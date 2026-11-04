Търговските обекти нямат право да продават бира с допълнително начисляване на отделна цена за бутилката на касата, тъй като това представлява нелоялна търговска практика и се наказва с глоба по Закона за защита на потребителите. Това реши на свое заседание Комисията за защита на потребителите.

Такса „бутилка” без предупреждение

Повод за решението е жалба за продажба на българска бира, обявена на етикета на цена от 0,55 евро, за която на касата е начислена допълнителна сума от 0,22 евро за стъклената бутилка, като клиентът платил общо 0,77 евро. При проверката инспекторите установили, че търговецът не е поставил предварителна информация за стойността на амбалажа, нито условия за неговото връщане в близост до стоката.

По този начин потребителите разбират за оскъпяването едва при плащането. По Закона за защита на потребителите това нарушение се наказва със санкция в размер от 1500 до 50 000 евро.

Скрита такса за найлонов плик за маслини

Подобен казус е констатиран и при продажба на маслини в голяма търговска верига. Клиентът избрал да постави покупката в найлонов плик вместо в пластмасова кутия, като на касата опаковката му била таксувана с 0,18 евро, без цената ѝ да била указана на витрината. За това нарушение на веригата е наложена глоба в размер на 2556 евро.

Турски домати с етикет „български”

Инспекторите на КЗП са засекли и заблуждаваща информация за произхода на пресни плодове и зеленчуци в търговска мрежа в страната. На етикета било посочено, че предлаганите розови домати са български, докато според официалните документи за доставка техният произход е от Турция. Тъй като срещу същата верига вече има влязла в сила заповед за прекратяване на тази практика, потвърдена и от Върховния административен съд, за повторното нарушение е наложена имуществена санкция до 35 000 евро.

Превъртян километраж в автокъща

Нелоялна практика е разкрита и при проверка в автокъща за автомобили втора употреба. Превозно средство било рекламирано с пробег от 134 000 км, но техническата експертиза доказала, че реалните изминати километри са близо 170 000. В обекта липсвало и задължителното обозначение, че се продават употребявани автомобили. За манипулирания пробег законът предвижда глоба за търговеца в размер от 1000 до 25 000 евро.