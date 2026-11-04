Записванията за предстоящия зимен туристически сезон вървят отлично и са с поне 20% повече в сравнение с предходната година. Това заяви за NOVA министърът на туризма д-р Илин Димитров от международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) London 2026.

Снимка: Министерство на туризма

„Добрата новина, която излезе от изложението и която споделиха повечето туроператори и хотелиери, е, че записванията за зимния сезон вървят отлично. Те са с поне 20% по-високи от предишната година. Много е важно да кажем, че това е благодарение на добрата колаборация между бизнеса и държавата и че България е сигурна, спокойна държава, която предлага много добро съотношение между цена и качество”, посочи Димитров.

По думите му страната ни променя коренно начина, по който представя своя туристически продукт на международните пазари.

Трябва да се гордеем с нашия туристически продукт, защото точно тук, на тези форуми, ние сверяваме часовника си. Ние вече не предлагаме България като най-евтина дестинация. Предлагаме я като дестинация с най-добро качество за цената Илин Димитров

Димитров коментира и предизвикателствата в глобален план, като изтъкна, че на фона на геополитическите проблеми страната ни се възприема като „остров на спокойствието”, без сериозни рискове пред пътуванията. Според него най-голямата заплаха пред сектора е вътрешна – липсата на единство.

Снимка: Министерство на туризма

„Най-голямата заплаха за нашия туризъм, извън геополитическите проблеми около нас, сме ние самите. Ако се обединим около идеята, че туризмът ни е приоритет, ако бизнесът проумее, че сигналите, които изпраща към международната общност, трябва да бъдат позитивни, а не негативни, ние можем да достигнем много далеч”, категоричен бе той.

В рамките на визитата си във Великобритания Илин Димитров участва и в Срещата на министрите на туризма на високо равнище (WTM Ministers’ Summit), организирана съвместно със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC). Юбилейното 20-о издание на форума събра министри, ръководители на световни институции и лидери от бизнеса, за да обсъдят изграждането на устойчив сектор в условията на кризи.

„За да изградим устойчив туристически сектор, трябва да инвестираме в потенциала на младите хора. Те са новаторите в туризма и дигитални лидери още днес. Нашата задача е да им помогнем да променят сектора”, заяви Димитров пред световните лидери.

В изказването си той постави акцент върху образованието и представи конкретната българска инициатива – новосъздадената Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри в туризма.

Министърът подчерта, че идеята е получила широка подкрепа от министри от различни континенти, като редица държави са изявили желание да се присъединят.

„Това е пътят ние да станем дом на една световна асоциация на училищата, в които се изучава туризъм. И аз ще бъда неин адвокат”, заяви Димитров.

В този контекст България развива и инициативата за Национална обсерватория за качество в туризма, насочена към по-ефективно измерване на резултатите в сектора и вземане на управленски решения въз основа на обективни данни. Подходът съответства на стремежа успехът да се оценява не само по брой посетители, но и по въздействието върху местните общности и качеството на услугите.

„Истинският напредък е туризмът да оставя дестинациите в по-добро състояние. За това са необходими знания и измерими резултати. Образованието ще се превърне в двигател на промяната”, подчерта министър Димитров, като покани студенти, млади учени и предприемачи да участват със свои проекти в инициативата.