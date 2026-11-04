КЕВР е независим регулатор и нашето правителство - за разлика от други, не се меси в работата му. Преди дни КЕВР увеличи цената на природния газ за ноември с 32,5%. Въпреки чувствителното увеличение, регулаторът взе решение цените на парното и електроенергията за битовите потребители да не се променят до края на отоплителния сезон. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет в сряда.

По думите на министър-председателя, въпреки скока в цената на синьото гориво, цената му за България остава с близо 40% по-ниска от тази на европейския газов борсов индекс TTF. "Това допринася за запазването на конкурентоспособността на българския бизнес. Много ясно заявих преди седмица на заседание на МС, че правителството ще подкрепи това решение чрез предвидените механизми. И ще повторя още веднъж: цените на тока и парното няма да се увеличават", категоричен е Радев.

Според него твърденията, че правителството ще "краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб" са несъстоятелни. "Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите", призова той.

И допълни: "Точно преди официалното обявяване на бюджета за 2027 година бяха публикувани три ключови доклада на Сметната палата, които поставят съкрушителна диагноза за предишните управления. Финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 г., значително надхвърлящ 3% - реален, но прикрит, за да можем да влезем в еврозоната. Огромни натрупани неразплатени задължения, които се прехвърлиха върху бюджета за 2026 г. и ще продължат да тежат и върху бюджета за 2027-а".

По думите на Радев, въпреки наследените огромни проблеми, правителството предприема решителни стъпки към възстановяване на бюджетната дисциплина и преодоляване на наследения структурен дефицит. "Работим за изпълнение на поетите ангажименти за повишаване на доходите и пенсиите, за подкрепа на хората и семействата, на учениците и студентите, на младите лекари и социално уязвимите групи. Работим за реформи и повече инвестиции в стратегически сектори като отбраната, здравеопазването, образованието, иновациите, културата, науката и спорта. И най-важното - работим за създаване на условия за повече инвестиции и устойчив икономически растеж", заяви министър-председателят.