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Служителите на многопрофилната болница в Хасково излязоха на протест в защита на настоящия си директор. Причината е обявеният конкурс за позицията, в който участват двама кандидати. Единият от тях е бивш директор на пловдивска болница, който е бил освободен от поста.
Лекарите и сестрите заявиха, че настояват за запазване на стабилността в управлението на лечебното заведение. По думите им през последните години, откакто болницата се управлява от д-р Георги Гелов, са изключително доволни, тъй като получават възнагражденията си навреме.
В същото време те са получили информация, че конкурсът е предрешен в полза на другия кандидат, и настояват за повече публичност и прозрачност при провеждането му. Това е вторият конкурс за поста в рамките на няколко месеца. При първия не беше избран директор. Процедурите се провеждат, тъй като мандатът на настоящото ръководство е изтекъл. Хората настояват настоящият директор да продължи да управлява болницата.