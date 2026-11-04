Служителите на многопрофилната болница в Хасково излязоха на протест в защита на настоящия си директор. Причината е обявеният конкурс за позицията, в който участват двама кандидати. Единият от тях е бивш директор на пловдивска болница, който е бил освободен от поста.

Лекарите и сестрите заявиха, че настояват за запазване на стабилността в управлението на лечебното заведение. По думите им през последните години, откакто болницата се управлява от д-р Георги Гелов, са изключително доволни, тъй като получават възнагражденията си навреме.

В същото време те са получили информация, че конкурсът е предрешен в полза на другия кандидат, и настояват за повече публичност и прозрачност при провеждането му. Това е вторият конкурс за поста в рамките на няколко месеца. При първия не беше избран директор. Процедурите се провеждат, тъй като мандатът на настоящото ръководство е изтекъл. Хората настояват настоящият директор да продължи да управлява болницата.