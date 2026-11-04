Междинните избори в САЩ донесоха поредица от изненадващи резултати и исторически победи за Демократическата партия. Кандидатите ѝ успяха да спечелят в щати, чиито жители традиционно подкрепят републиканците, а няколко от избраните политици отбелязват исторически прецеденти в американската политика.

Една от най-големите изненади е победата на демократа Ани Андрюс в Южна Каролина. Тя спечели сенаторското място в битка срещу Дарлийн Греъм в щат, смятан за сигурна територия на републиканците. Резултатът е сериозен удар за президента Доналд Тръмп, който подкрепи кандидатурата на Греъм.

В Северна Каролина бившият губернатор Рой Купър триумфира в битката срещу републиканеца Майкъл Уотли. С победата си демократите си осигуриха още една важна позиция в надпреварата за контрол над Горната камара на Конгреса.

ИзбориСнимка: getty images

Исторически успех постигна и Абдул Ел-Сайед в Мичиган. Демократът победи републиканеца Майк Роджърс и така стана първият мюсюлманин, избран в Сената на САЩ. Бившият служител в сферата на общественото здраве ще наследи оттеглящия се Гари Питърс. Победата му е особено значима и за прогресивното крило на Демократическата партия, тъй като той спечели въпреки съпротивата на част от партийната върхушка по време на първичните избори.

В Ню Хемпшир демократът Крис Папас победи бившия сенатор Джон Сунуну. Така той ще стане първият открито хомосексуален мъж, избран в Сената на САЩ.

Символична победа за демократите има и в Джорджия. Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторската надпревара срещу републиканеца Рик Джаксън. Тя ще бъде първата цветнокожа жена губернатор в историята на САЩ, както и първата жена на този пост в щата. Победата ѝ слага край на повече от две десетилетия републиканско управление в Джорджия.

ИзбориСнимка: getty images

В Тексас също се стигна до исторически обрат. Демократът Джеймс Таларико победи републиканеца Кен Пакстън в надпреварата за Сената. Така той стана първият демократ, спечелил сенаторско място от щата от 1988 г. насам. Паралелно с това демократът Джина Инохоса победи действащия губернатор Грег Абът и ще стане първата латиноамериканка на този пост в Тексас.

Републиканците загубиха и губернаторската надпревара в Охайо, където демократката Ейми Актън победи подкрепяния от Тръмп Вивек Рамасвами. В Айова победител стана демократът Роб Санд, който ще сложи край на 16-годишното отсъствие на демократите от губернаторския пост.

Сред останалите исторически победи е тази на Деб Хааланд в Ню Мексико. Бившият министър на вътрешните работи в администрацията на Джо Байдън ще стане първата жена от коренното население на САЩ, избрана за губернатор.

Демократът Дейвид Кроули спечели губернаторските избори в американския щат Уисконсин, след като победи републиканеца Том Тифани. Той ще стане първият чернокож губернатор в историята на щата. Кроули е досегашен ръководител на окръг Милуоки и ще наследи губернатора Тони Евърс, който не се кандидатира за нов мандат.

Най-голямата политическа последица от вота е победата на демократите в двете камари на Конгреса – Сената и Камарата на представителите. Така партията ще може да ограничава законодателната програма на президента Доналд Тръмп и да засили контрола върху действията на неговата администрация.

Сред основните причини за резултата анализаторите посочват недоволството от високите цени, инфлацията и посоката, в която се развива страната. Изборите се превърнаха в сериозна оценка за втория президентски мандат на Тръмп и доведоха до загуби за редица кандидати, подкрепени лично от него.

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Редактор: Дарина Методиева

Източник: АР