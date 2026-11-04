Снимка: getty images
Междинните избори в САЩ донесоха поредица от изненадващи резултати и исторически победи за Демократическата партия. Кандидатите ѝ успяха да спечелят в щати, чиито жители традиционно подкрепят републиканците, а няколко от избраните политици отбелязват исторически прецеденти в американската политика.
BREAKING: Democrat Annie Andrews wins U.S. Senate race in South Carolina, NBC News projects. https://t.co/nBIBkG3e7E https://t.co/qnWosIlniP— NBC News (@NBCNews) November 4, 2026
Една от най-големите изненади е победата на демократа Ани Андрюс в Южна Каролина. Тя спечели сенаторското място в битка срещу Дарлийн Греъм в щат, смятан за сигурна територия на републиканците. Резултатът е сериозен удар за президента Доналд Тръмп, който подкрепи кандидатурата на Греъм.
BREAKING: Democrat Roy Cooper wins U.S. Senate race in North Carolina, NBC News projects. https://t.co/UWa3ZP5JmF https://t.co/gd0jD2CRyw— NBC News (@NBCNews) November 4, 2026
В Северна Каролина бившият губернатор Рой Купър триумфира в битката срещу републиканеца Майкъл Уотли. С победата си демократите си осигуриха още една важна позиция в надпреварата за контрол над Горната камара на Конгреса.
Снимка: getty images
Исторически успех постигна и Абдул Ел-Сайед в Мичиган. Демократът победи републиканеца Майк Роджърс и така стана първият мюсюлманин, избран в Сената на САЩ. Бившият служител в сферата на общественото здраве ще наследи оттеглящия се Гари Питърс. Победата му е особено значима и за прогресивното крило на Демократическата партия, тъй като той спечели въпреки съпротивата на част от партийната върхушка по време на първичните избори.
В Ню Хемпшир демократът Крис Папас победи бившия сенатор Джон Сунуну. Така той ще стане първият открито хомосексуален мъж, избран в Сената на САЩ.
Thank you, Georgia 💙 https://t.co/4ZawG97DWk— Keisha For Georgia (@KeishaForGA) November 4, 2026
Символична победа за демократите има и в Джорджия. Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторската надпревара срещу републиканеца Рик Джаксън. Тя ще бъде първата цветнокожа жена губернатор в историята на САЩ, както и първата жена на този пост в щата. Победата ѝ слага край на повече от две десетилетия републиканско управление в Джорджия.
Снимка: getty images
В Тексас също се стигна до исторически обрат. Демократът Джеймс Таларико победи републиканеца Кен Пакстън в надпреварата за Сената. Така той стана първият демократ, спечелил сенаторско място от щата от 1988 г. насам. Паралелно с това демократът Джина Инохоса победи действащия губернатор Грег Абът и ще стане първата латиноамериканка на този пост в Тексас.
We did it @jamestalarico https://t.co/hKNEOhXO6K— Gina Hinojosa (@GinaHinojosaTX) November 4, 2026
Републиканците загубиха и губернаторската надпревара в Охайо, където демократката Ейми Актън победи подкрепяния от Тръмп Вивек Рамасвами. В Айова победител стана демократът Роб Санд, който ще сложи край на 16-годишното отсъствие на демократите от губернаторския пост.
It's the honor of my lifetime to be named your Ohio Governor-Elect. https://t.co/S7HojkBqvU— Dr. Amy Acton (@amyactonoh) November 4, 2026
Сред останалите исторически победи е тази на Деб Хааланд в Ню Мексико. Бившият министър на вътрешните работи в администрацията на Джо Байдън ще стане първата жена от коренното население на САЩ, избрана за губернатор.
Thank you, New Mexico! It is the honor of my lifetime to be elected your 33rd Governor. Tonight, you made history. You chose a future where New Mexico comes first, where working families have a chance to get ahead, and where every New Mexican has a voice. I know the challenges ahead are real. But I also know that New Mexicans have never backed down from a fight — and we are going to tackle these challenges together. Whether you voted for me or not, I will always be your Governor, too. Because this campaign was about all of us, and the future we deserve. Let’s keep New Mexico, New Mexico. Let’s build a brighter future for our families. And let’s get to work.— Deb Haaland (@DebHaalandNM) November 4, 2026
Демократът Дейвид Кроули спечели губернаторските избори в американския щат Уисконсин, след като победи републиканеца Том Тифани. Той ще стане първият чернокож губернатор в историята на щата. Кроули е досегашен ръководител на окръг Милуоки и ще наследи губернатора Тони Евърс, който не се кандидатира за нов мандат.
Democrat David Crowley wins election for governor in Wisconsin. https://t.co/cx8uSDLaI5— PBS News (@NewsHour) November 4, 2026
- Демократите поемат контрола над Конгреса
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Най-голямата политическа последица от вота е победата на демократите в двете камари на Конгреса – Сената и Камарата на представителите. Така партията ще може да ограничава законодателната програма на президента Доналд Тръмп и да засили контрола върху действията на неговата администрация.
Сред основните причини за резултата анализаторите посочват недоволството от високите цени, инфлацията и посоката, в която се развива страната. Изборите се превърнаха в сериозна оценка за втория президентски мандат на Тръмп и доведоха до загуби за редица кандидати, подкрепени лично от него.
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Редактор: Дарина Методиева