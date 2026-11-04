Валежите ще продължат и в сряда, но с тенденция до вечерта да се ограничат в Югоизточна България. В западните райони ще са оскъдни и локални. В ранните часове все още ще вали интензивно в Дунавската равнина и по крайбрежието. В хода на деня проливните дъждове ще се придвижат към Южното Черноморие, Странджа и Сакар. Отново има условия за акумулирането на значителни количества, до над 50-60 литра на квадратен метър за 24 часа. Запазва се рискът от разливи по реките в Източна България, локални наводнения и активиране на свлачищни процеси.

Ще се усили вятърът в източната половина на страната – северните пориви ще са студени и силни, особено по крайбрежието. Дневните температури ще са 8 до 13 градуса с усещане за студено време.

В четвъртък в Източна България облачността бързо ще се разкъсва, докато в повечето райони на запад ще се запази значителна до вечерта с кратки и незначителни превалявания. В петък призори в ниските райони на Западна и Централна България ще има условия за понижена видимост. Следобедът обаче ще е преобладаващо слънчев. В събота и неделя – динамична, разкъсваща се облачност и преобладаващо слънчево време.

В последните дни на седмицата сутрешните температури почти навсякъде ще са около нулата с условия за слана. Дневните стойности също ще са сравнително ниски – най-често между 7 и 12 градуса, по-ниски в районите с продължителна мъгла.

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