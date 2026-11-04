Снимка: iStock, илюстративна
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Започва превантивен ремонт на 5-километров участък от пътя София – Перник в района на Владая. Отсечката между караулката и гара Владая ще бъде изцяло затворена за движение в двете посоки до 22 ноември, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Временната организация на движение се очаква да бъде въведена днес около 10:30 ч. Ограничението обхваща участъка от 277-и до 282-ри километър на първокласния път. За леките автомобили са предвидени два обходни маршрута - през село Владая по ул. „Войнишко въстание“ или по автомагистрала „Струма“.
Редактор: Ивета Костадинова