Започва превантивен ремонт на 5-километров участък от пътя София – Перник в района на Владая. Отсечката между караулката и гара Владая ще бъде изцяло затворена за движение в двете посоки до 22 ноември, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Временната организация на движение се очаква да бъде въведена днес около 10:30 ч. Ограничението обхваща участъка от 277-и до 282-ри километър на първокласния път. За леките автомобили са предвидени два обходни маршрута - през село Владая по ул. „Войнишко въстание“ или по автомагистрала „Струма“.