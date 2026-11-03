Цената на природния газ частично може да обърка сметките на държавата при писането на бюджета за 2027 г. Това коментира в предаването „Пресечна точка” главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов.

Той посочи, че за да се субсидират например топлофикациите, ще има нужда от пари. Същевременно цялата инфлация, високите цени на горивата, на природния газ, вкарват в бюджета повече приходи заради по-високото ДДС. Според Богданов обаче това е „измамно и краткосрочно усещане и печалба за фиска”.

Той не е съгласен с предложението на опозицията да се дава 100% компенсация за цените за бизнеса. „Широкото даване на компенсации на абсолютно всички, без никакъв тест или критерий за това дали е засегнато предприятието и дали наистина губи конкурентоспособност, е много скъпа и недалновидна мярка и рискува всъщност огромен ресурс да бъде хвърлен в икономиката без особено голям резултат. Предишният път, когато давахме компенсации на всички, и то щедри, през 2022 година, всъщност най-големите бенефициенти бяха компании, които най-много спечелиха от тогавашната криза”, коментира Богданов.

И посочи, че е по-добре парите да се дават за реформи и подобряване на самата система, така че дългосрочно да имаме по-евтина енергия.

„Ресурсите са ограничени, трябва да има по-насочени мерки”, обясни икономистът.

Случващото се в Персийския залив се отразява сериозно на цялата световна икономика.

„За щастие цените на природния газ са доста под това, което видяхме през 2022 година. Но и тогава Европа оцеля, България оцеля. Така че не говорим за някаква екзистенциална криза. При всички случаи ще бъдем засегнати. Това, което е добре за България, е, че все пак заради известна диверсификация на доставките на газ, цената в България е малко по-ниска от спот цените на голяма част от европейските пазари", обясни икономистът.

Институтът за пазарна икономика представи днес своя алтернативен вариант за бюджета за 2027 г.

„Бюджетът е един от източниците на тази инфлация. България е лидер в три класации в Европа: най-бърз растеж на потреблението, най-бърз растеж на заплатите, най-бърз растеж на кредита, а за едно от тримесечията на тази година беше с най-висок бюджетен дефицит. Всичко това вкарва пари в икономиката. Тези пари трябва да намерят някъде реализация. Когато икономиката не може веднага да произвежда повече, до какво води това? Пазарът се балансира чрез по-високи цени, особено за стоките и услугите, които се генерират вътре и няма как да бъдат компенсирани от внос. Всичко това е една перфектна буря на свръхпотребление и прегряване на икономиката", обясни Богданов.

Според него трябва да бъдат „дръпнати” две спирачки. „Централната банка трябва да приеме по-сериозно това, което правят търговските банки - огромно разширяване на кредита към домакинствата. И, разбира се, държавата трябва да овладее бюджетния дефицит, да сложи едно охлаждане на растежа на разходите”, каза Богданов.

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