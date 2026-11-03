Пазарните цени на газа и тока са много високи в момента и ще стават още по-високи. Това прогнозира енергийният експерт Боян Рашев в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.

По отношение на обещанията на управляващите, че до края на отоплителния сезон няма да се увеличат цените на парното и тока, Рашев каза, че това ще бъде платено от данъкоплатците, защото държавата ще трябва да плати разликата.

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Той обясни, че цените на международните пазари зависят от това какво се случва в Персийския залив и във войната на Русия в Украйна.

„ЕС е заложник на това, което се случва по света и сам се постави в тази позиция”, каза Рашев.

Според него това е само първият скок на цената на газа. И посочи, че в Европа е около 100 евро на мегаватчас.

„Нашите цени всъщност са много по-ниски, благодарение на договора с Азербайджан. От там влиза по-евтин газ, който обаче е обвързан пък с цените на петролните деривати, а те също растат”, обясни Рашев.

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Редактор: Ина Григорова