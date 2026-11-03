Информацията, че правителството обмисля да пренасочи част от осигурителните вноски от втория към първия пенсионен стълб, за да покрие бюджетния дефицит, е фалшива новина. Това заяви Константин Проданов от „Прогресивна България”.

Повод за изявлението му станаха думи на депутати от опозицията. Според тях идеята е половината от вноските от втория пенсионен стълб от догодина да се насочват към Националния осигурителен институт. Така всеки работещ ще продължи да плаща 5% за втора пенсия, но вече в личната му партида ще отиват само половината от тези средства.

Във Facebook Божидар Божанов от „Да, България” обяви:

Поредно скандално действия на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита Божидар Божанов

Владислав Панев от „Демократична България” пък определи подобна стъпка като „национализация и съветска власт в действие". Красимир Вълчев от ГЕРБ също предупреди, че това би било национализация и допълни: „Това е вредно, безотговорно, лява политика, която наказва работещите хора”.

От Министерството на финансите определиха опасенията като „дезинформация”. Според официалната им позиция подобни твърдения не отговарят на истината.

Продължаваме да полагаме усилия за стабилизиране на публичните финанси в резултат на наследен свръхдефицит и отслабена финансова дисциплина. Предстои официалното представяне на бюджета МФ

Проданов определи разпространената информация като спекулация и категорично отрече да има подобни планове. „Явно някои хора не са разбрали, че изборите свършиха, че фабриката за фалшиви новини трябва да спре и с дезинформацията трябва да се престане. Искам най-категорично да заявя, че такова нещо няма, не се планира и не е било планирано“, посочи народният предсатавител.

Той коментира и друга разпространена информация – че повишението на цената на природния газ, одобрено от КЕВР, ще доведе до по-високи сметки за отопление и електроенергия за битовите потребители. По думите му и това твърдение е невярно.

Според Проданов разпространяването на подобни информации цели да отклони общественото внимание от друга важна тема. Той визира представените от „Прогресивна България“ одити на Сметната палата, свързани със състоянието на публичните финанси и управлението на средствата в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Започвам да си мисля, че умишлено се пускат и тиражират тези неща, за да се отклони вниманието от истинската новина на деня Константин Проданов

Той определи разпространените твърдения като опит на политически опоненти да оправдаят изборния си провал.

Ивайло Мирчев от „Демократична България” опонира на управляващите. „Не само, че новината не е фалшива, но България е предложила тази мярка на Европейската комисия преди малко повече от 10 дни. ЕК е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението, като е предупредила, че подобна мярка ще окаже негативно въздействие и върху капиталовия пазар“, посочва депутатът.

Какво всъщност би означавало пренасочване на половината пари, които плащаме за втора пенсия към Осигурителния институт

След въпрос на NOVA от Асоциацията на пенсионните дружества предупреждиха, че ако правителството реши да прехвърли част от парите за втора пенсия към НОИ, те ще бъдат безвъзвратно изхарчени.

От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване коментираха за NOVA, че при тях не е постъпвала информация за плановете на правителството за 2027 г. И допълниха, че след реформата във втория пенсионен стълб сега текат разговори за финансиране на инфраструктурни проекти и активиране на частния капитал в икономиката на страната. На практика тези средства идват от вече направените вноски на всички работещи българи, както и от онези, които ще продължат да се насочват към втория пенсионен стълб.

„Ако такава мярка се появи, това би означавало половината от средствата, постъпващи в личните партиди на работещите българи, да бъдат безвъзвратно изхарчени догодина”, категорични са от пенсионните дружества.

В момента вноската за втора пенсия е 5%. Те отиват в лична партида на всеки работещ. С последните промени, които бяха направени при вторият пенсионен стълб, тези средства вече могат да се инвестират, включително и в инфраструктурни проекти, така че да носят и повече доходност. Твърденията на опозиционните партии е, че с бюджета за 2027 ще продължат да ни удържат 5 на сто, но в сметката ни ще отиват само половината. Останалите 2.5% ще се насочат в НОИ и ще се харчат, за да се покриват разходите на общественото осигуряване.