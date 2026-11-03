Снимка: Стопкадър
-
Какво означават новите американски удари по Иран на фона на глобални преговори и избори
-
Димитър Лилков: Поздравите към Йотова от Европа са резонни, но предпазливи
-
ГЕРБ-СДС предлага 100% компенсации за малкия и среден бизнес заради скъпия ток
-
Цените на тока и парното за бита остават без промяна до 2027 година въпреки поскъпването на газа
-
България е домакин на 15-ия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион
-
Демерджиев обвини Сметната палата в „разпъване на чадър” над Пеевски
„Институциите не трябва да бъдат използвани като чадър за Делян Пеевски, Бойко Борисов или когото и да било". Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в коментар на публикацията на Димитър Главчев във Facebook, свързана със сигнал за конфликт на интереси и деклариране на имущество.
„Хората, избрали ръководителите на съответните институции, трябва да носят отговорност за решенията си. Димитър Главчев и Танасова е получил подкрепата на политическите сили, които днес отправят критики и настояват за действия", каза Демерджиев.
Демерджиев обвини Сметната палата в „разпъване на чадър” над Пеевски
Според министъра компетентната институция е трябвало да се произнесе по сигнала много по-рано. Той критикува и решението въпросът да бъде препратен към Националната агенция за приходите, като посочи, че самият той вече е сезирал НАП по темата.
Повод за коментара му е публикация на Димитър Главчев, в която той използва латинския принцип „Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt”, означаващ, че правото помага на бдящите, а не на спящите. Главчев обяснява, че проверката на подлежащото на деклариране от Делян Пеевски не е приключила и че на заседание от 23 септември 2026 г. е взето решение НАП да бъде сезирана. По думите му съвпадението на датата с подаването на сигнала от Демерджиев е случайно, а процедурата е същата като при десетки други сигнали.
Демерджиев постави под съмнение дали именно Главчев трябва да повдига този въпрос, като припомни ролята му при провеждането на частично касирани избори.
Министърът коментира и случая с убитото куче в столичния квартал „Кръстова вада”. Той определи случилото се като изключително възмутителна проява на агресия и заяви, че заподозреният е бил издирен и задържан, след което е предаден на прокуратурата.
Демерджиев призова прокуратурата да предприеме необходимите действия. „Подобни прояви на насилие са нетърпими и трябва да бъдат пресичани категорично", смята той.
Министърът посочи още, че според информация от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи задържаният е бил замесен и в предишен инцидент, по който прокуратурата е отказала да образува производство. „Колкото по-бързо и по-категорично правоохранителните органи действат, толкова по-малко подобни инциденти ще виждаме в ежедневието си”, заяви Демерджиев.
Редактор: Дарина Методиева