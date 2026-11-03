„Заподозреният за убийството на малкото куче в столичния квартал „Кръстова вада” е в Столичната дирекция на вътрешните работи заедно с адвоката си. Той ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите действия". Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в публикация във Facebook.

По думите му след подадения сигнал за убитото животно СДВР е реагирала незабавно. Заподозреният бил установен и обявен за издирване, тъй като се укривал.

„Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност към насилие и над хора”, написа Демерджиев.

Видео: NOVA

Малко преди 12 часа обвиняемият беше изведен с белезници и конвоиран до Четвърто районно управление. Той е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за насилие над гръбначно жиотно и за причиняване на смърт.

По-късно днес в свое изявление вътрешният министър определи случилото се като изключително възмутителна проява на агресия. Демерджиев призова прокуратурата да предприеме необходимите действия. „Подобни прояви на насилие са нетърпими и трябва да бъдат пресичани категорично", смята той.

Министърът посочи още, че според информация от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи задържаният е бил замесен и в предишен инцидент, по който прокуратурата е отказала да образува производство. „Колкото по-бързо и по-категорично правоохранителните органи действат, толкова по-малко подобни инциденти ще виждаме в ежедневието си”, заяви Демерджиев.

Жестокият случай на насилие над животно предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи . Случилото се е заснето от охранителна камера, а кадри се разпространяват в интернет. На тях се вижда как мъж рита куче от породата йоркширски териер с всички сили в столичния квартал „Кръстова вада“.

Трагедията се разиграла на 1 ноември около 21 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. 9-годишното куче на име Кнопа тежало едва три килограма. Собствениците на кучето заявиха пред NOVA, че мъжът му посегнал, защото то преминало покрай къщата, в която живеел.

На разпространените в социалните мрежи кадри се вижда как мъж нанася силен ритник на малкото куче, докато то е на разходка със своя стопанин. От удара животното отхвърча към паркиран автомобил и се удря в него. Според свидетелски разкази кучето починало на място.

Днес в ефира на "Здравей, България" Таня Божкова разказа , че нейното куче станало обект на агресия от страна на същия мъж в петък сутринта. Случката се разиграла на тротоара пред кооперацията, в която мъжът живее, докато тя разхождала своя померан с тегло едва 2 килограма.