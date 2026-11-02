Иван Демерджиев обвини Сметната палата в „разпъване на чадър” над Делян Пеевски. Причината - регулаторът отказал да разгледа сигнала на вътрешния министър за полетите на партийния лидер.

„За съжаление, докато МВР работи, част от институциите все още се ползват като чадър! Овладените от Сглобката регулатори продължават тихо да изпълняват ролята, за която са назначени – да пазят господарите си”, гласи позиция на министъра на вътрешните работи, изпратена до медиите.

Демерджиев обвърза вълната от бомбени заплахи с изслушванията си за полетите на Пеевски

Публикуваме я без редакторска намеса:

Сметната палата не намира нарушение в това, че Делян Пеевски не е декларирал частните си полети. Не вижда проблем и в това, че липсва официално предоставена информация как са заплатени тези воаяжи. Милионите с неясен произход, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, не представляват интерес за институцията, управлявана от бившия председател на Народното събрание.

Припомням, че лицата, заемащи висши държавни длъжности, имат задължения да декларират не само доходите си, за да се проследи дали те отговарят на стандарта им на живот, но и да обявяват, когато друг прави сериозни разходи в тяхна полза.

Днес, ден след втория тур на президентските избори, официално получих писмо от зам.-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, че няма да уважат сигнала, който им изпратих на 31 юли.

За съжаление, докато МВР работи, част от институциите все още се ползват като чадър! Овладените от Сглобката регулатори продължават тихо да изпълняват ролята, за която са назначени – да пазят господарите си. Припомням ви, че през лятото на 2023 година ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС избраха Димитър Главчев за председател на Сметната палата със 7-годишен мандат.

Всеки път, в който се зачудите защо е важно съдебната реформа да се състои и да се избере нов Висш съдебен съвет, си спомнете, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано само от Софийска градска прокуратура. Очаквате ли тя да го направи в настоящия си вид? Ако отговорът е не, какъвто е моят, стискайте палци по-скоро да имаме избран нов ВСС.

Редактор: Калина Петкова