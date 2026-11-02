Парламентарната комисия по правни въпроси започна изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Процедурата стартира на 2 ноември с четирима кандидати за Съдийската колегия - Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков и Емил Дечев.

Преди началото на заседанието Надежда Йорданова от „Демократична България“ и Рая Назарян от ГЕРБ коментираха пред журналисти възможностите за постигане на политическо съгласие около кандидатурите.

20 са предложените кандидати за 11 места във ВСС от парламентарната квота

► ГЕРБ

Депутатът от ГЕРБ Рая Назарян също подчерта значението на процедурата, като я определи като един от основните приоритети на парламента. „Днес започва етапът на изслушванията по процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Тази процедура е една от важните задачи и приоритети на Народното събрание“, заяви тя.

Назарян уточни, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще вземе решение кои кандидати да подкрепи едва след като всички бъдат изслушани. „След като минат изслушванията, след като преценим представянето на кандидатите, ще направим нашия анализ и ще преценим какво поведение да имаме в зала, кои кандидати да подкрепим“, посочи тя.

НС прие процедурните правила за избор на членове на ВСС от парламентарната квота

На въпрос дали ГЕРБ би подкрепила кандидати, предложени от други политически сили, Назарян не изключи подобна възможност. Според нея най-важното е процедурата да приключи с избор на нов състав на кадровия орган, независимо дали подкрепените кандидатури са внесени от управляващи, или опозиционни партии.

► „Демократична България“

Йорданова определи процедурата до момента като конструктивна и подчерта, че парламентарните групи разполагат с необходимата информация, за да се запознаят с професионалния опит и концепциите на кандидатите. По думите ѝ засега не са водени преговори за подкрепа на конкретни личности. Проведени са единствено работни консултации за процедурните правила и разговори за профила на кандидатите, които отделните парламентарни групи биха подкрепили. „Общото разбиране е, че търсенето на подкрепа и намирането на общо сечение ще бъде възможно, след като приключат изслушванията“, обясни Йорданова.

Тя потвърди, че има кандидатури, които предизвикват притеснения, но отказа да посочи конкретни имена преди края на процедурата. Допълни, че „Да, България“ поддържа постоянна координация с „Продължаваме Промяната“ по направените номинации. Йорданова изрази надежда, че до края на годината ще бъде сформиран нов Висш съдебен съвет. „Противното за мен, за съжаление, е стъпка към конституционна криза“, предупреди тя.

► „Възраждане“

„Водим разговори с всички, но без ГЕРБ и ДПС - с тях няма да избираме Висшия съдебен съвет”. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров преди началото на заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси.

„Групата ни е внесла предложението на Цвета Рангелова с цел тя да бъде избрана. Ще търсим подкрепа с оглед мнозинството от 160 гласа за избор на член на ВСС и ще защитаваме тази кандидатура”, добави Петров.

Изборът на член на ВСС от парламентарната квота е със 160 гласа от народни представители. „Дали това ще се случи, ще разберем през втората половина на ноември. Dотогава разговорът е отворен”, каза Петров.

По повод резултатите от президентските избори Петров отбеляза, че „Възраждане“ е незаобиколим фактор в политиката и всеки, който не се съобразява с това, претърпява загуби. „На президентските избори ГЕРБ и ДПС подкрепиха кандидата на ПП-ДБ, а ние заявихме, че този кандидат не трябва да получи нито един глас”, каза депутатът. На въпрос, свързан с острите критики, които „Възраждане“ имаше към Илияна Йотова, Петров отговори „ние бяхме единствените, които имахме критики“.

Какво предстои при избора на ВСС?

Общо 21 кандидатури са внесени за 11 места от парламентарната квота на ВСС - шест в Съдийската и пет в Прокурорската колегия. Емил Дечев е номиниран и за двете колегии, поради което кандидатите са 20 души. Изслушванията в Правната комисия са планирани за периода от 2 до 6 ноември, а изборът на парламентарната квота трябва да се проведе до 19 ноември.

За да бъде избран кандидат, са необходими най-малко 160 гласа от народните представители. Това изисква постигане на съгласие между различни парламентарни групи. Паралелно продължава и процедурата за попълване на професионалната квота. Гласуването за представителите на съдиите е насрочено за 7 ноември. Висшият съдебен съвет взема ключови кадрови решения в съдебната власт, включително за назначаването, повишаването и освобождаването на магистрати. Затова изборът на новия му състав е сред важните въпроси пред Народното събрание.

Редактор: Цветина Петкова