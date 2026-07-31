Народното събрание одобри процедурните правила, по които ще бъдат избрани членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. С решението официално се поставя началото на процедурата по обновяване на състава на съдебния кадрови орган.

Правилата определят всички етапи на процедурата - от издигането на кандидатурите и представянето на необходимите документи до публичното им оповестяване, проверката на професионалните и нравствените качества на кандидатите, изслушването им и окончателния избор от Народното събрание.

„Прогресивна България“ си постави за цел до края на октомври да има нов ВСС

Ден по-рано документът получи единодушната подкрепа на парламентарната Комисия по правни въпроси. По време на обсъжданията председателят на комисията Янка Тянкова от „Прогресивна България“ подчерта, че новите правила значително повишават изискванията към кандидатите и правят процедурата по-задълбочена.

Тя изрази надежда изборът да бъде проведен в разумни срокове, но без компромис с прозрачността и безпристрастността. Подкрепа за правилата изрази и Надежда Йорданова от „Демократична България“, според която детайлно разписаната процедура създава необходимите гаранции парламентът да излъчи компетентни и независими представители във Висшия съдебен съвет.

Стою Стоев от „Продължаваме Промяната“ заяви, че новият механизъм дава възможност парламентарната квота да придобие по-силен обществен характер. От ГЕРБ-СДС също подкрепиха правилата. Според депутата Стефан Арсов голяма част от текстовете съвпадат с предложения, разработвани по-рано от парламентарната му група.

С приетите правила депутатите ще разполагат с 21 дни, за да направят своите номинации за членове на ВСС. След изтичането на този срок ще започне същинската процедура по проверка на кандидатите, публичните изслушвания и окончателния избор на представителите от парламентарната квота.