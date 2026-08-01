Хиляди се стекоха в сърцето на Родопите за голямото гайдарско надсвирване в село Гела и традиционния родов събор. Той се провежда за 23 път и официално бе открит от президента Илияна Йотова.

На сцената ще се изявят най-добрите гайдари от цялата страна. Тази година участниците са 70. Най-младият сред тях е на 3 години, а най-възрастният - на 70. За първи път на събора се представя сиренето на фермерите, произведено от над 450 български овцевъди и козевъди.

Традиции и дух: Съборът над с. Гела събра гайдари на Илинденските поляни (ВИДЕО)

При откриването на събора президентът заяви, че "илинденските поляни са олтара на бългасркия дух, а гайдата ни напомня за гордата ни история и защо трабва да имаме самочувствие като българи"."Илинденските поляни се превърнаха в олтар на българския дух. Вече цели 23 години тук е този събор, екът гайдите отвсякъде, има надпревара за най-добрите. Със всеки един звук, със всяко едно движение на гайдарите, те напомнят сякаш кои сме и от къде сме. Напомнят за гордата ни история и защо трябва да имаме самочувствието на българи", каза Йотова.

