В петък съдът остави без уважение искането на прокуратурата за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо служителя на НСО Мартин Варадинов. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS експертът по конституционно право Борислав Цеков коментира каква е юридическата отговорност на служителя на НСО.

По думите му решението за мярката за неотклонение не предопределя изхода на наказателното производство. „Когато става дума за мярка за неотклонение, това е едно. Дали обвинението ще бъде потвърдено от съда с наказателна присъда, е съвсем друго”, посочи той.

Цеков подчерта, че според Закона за НСО физическата сила може да се използва само при абсолютна необходимост. По думите му задачата на охраната е да предотвратява противозаконни посегателства и нападения, а не да възпрепятства опитите за разговор.

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Експертът по конституционно право определи като несъстоятелен аргумента, че служителят не е можел да знае какво ще се случи, тъй като в конкретния случай става дума за журналист. „Освен че трябва да има абсолютна необходимост, употребата на сила, както повелява Законът за НСО, трябва да е такава, че да защитава здравето и живота на хората. Въпросният служител трябва да бъде осъден, ако законът бъде приложен правилно”, заяви Цеков.

⇒ Предстоящите междинни избори в САЩ

Борислав Цеков коментира още и политическата ситуация в САЩ преди междинните избори. Според него към момента съществува по-голяма вероятност републиканците да загубят контрола върху Камарата на представителите, отколкото върху Сената. „Междинните избори традиционно са важен показател за обществените нагласи, но загубата на мнозинство в една или двете камари на Конгреса не означава автоматично блокиране на президентската администрация”, посочи той.

По думите му настоящата ситуация е по-особена заради напрежението в коалицията, подкрепила Доналд Тръмп на последните избори. Експертът посочи, че политическата линия на президента създава разногласия и сред традиционните републиканци.

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Като пример той открои реакциите около сделката с дизелово гориво с Русия, която според него е предизвикала недоволство сред част от традиционните републикански среди. „Тази голяма коалиция не може да бъде победна без старите републиканци, както и обратното”, смята Цеков.

По думите му, ако разногласията в републиканската коалиция се задълбочат, може да се увеличи рискът партията да загуби мнозинството си в едната или и в двете камари на Конгреса.

Целия разговор гледайте във видеото.