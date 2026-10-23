Служителите на Националната служба за охрана (НСО) могат да прибягват до физическа сила при изпълнение на задълженията си, но само когато това е абсолютно необходимо. Законът поставя ясни ограничения пред действията им и изисква да бъдат взети мерки за опазване на живота и здравето на гражданите.

Въпросът отново е на дневен ред след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева и служител на държавната охрана.

Привлякоха като обвиняем служителя на НСО заради инцидента със Соня Колтуклиева

Съгласно член 34, алинея 1 от Закона за НСО офицерите и сержантите на службата могат да използват физическа сила, помощни средства и специални техники единствено при абсолютна необходимост.

Това означава, че дори при внезапно възникнала ситуация или предполагаема заплаха действията на охранителите трябва да бъдат съобразени с конкретните обстоятелства и степента на опасност.

Законът предвижда и задължение за защита на гражданите. В член 34, алинея 5 е записано, че служителите трябва, доколкото е възможно, да предприемат необходимите мерки, за да не застрашават живота и здравето на хората.

Задържаха служителя на НСО, който бутна Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“

Инцидентът със Соня Колтуклиева

Темата за правомощията на НСО придоби особена актуалност след случилото се пред централата на „Прогресивна България“ в София. Журналистът Соня Колтуклиева се приближи до автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и отвори вратата му, за да зададе въпрос. При последвалата намеса на служител от охраната Колтуклиева беше повалена на земята. След инцидента тя потърси медицинска помощ заради болки в главата и рамото. Доцова поднесе извинение и заяви, че не е видяла самия момент на сблъсъка.

Случаят предизвика политически реакции и искания за оставки. Президентът Илияна Йотова настоя за оттеглянето на директора на НСО ген.-майор Емил Тонев, като впоследствие съобщи, че той е депозирал оставката си. По случая започна разследване. Разпитани са пострадалата и свидетели, като предстоят анализ на видеозаписи, събиране на допълнителни доказателства и назначаване на експертизи.

Редактор: Цветина Петкова