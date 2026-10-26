Двама български национали продължават битката за световните титли на първенството по борба в Астана. Семен Новиков и Едмонд Назарян записаха по три последователни победи и си осигуриха участие в полуфиналите. Абу-Муслим Амаев обаче приключи участието си след поражение във втория си двубой.

Олимпийският шампион Семен Новиков започна убедително надпреварата в категория до 87 килограма класически стил. В първата си среща той тушира Латана Сопа от Американска Самоа, след което премина през изключително оспорван двубой срещу азербайджанеца Ислам Абасов.

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Новиков изоставаше с 4:5 секунди преди края, но успя да обърне резултата с решителна атака. Само десет секунди преди финалния сигнал българинът повали съперника си и спечели две точки, с които стигна до успех с 6:5.

На четвъртфиналите Новиков се изправи срещу световния шампион от 2019 г. Лаша Гобадзе от Грузия. Българският национал демонстрира стабилна защита и добра тактическа подготовка. Макар да не успя да реализира пренасяне от партер, той спечели точки чрез избутвания извън тепиха и се наложи с 3:0.

Силно представяне записа и Едмонд Назарян в категория до 63 килограма. Той започна с категорична победа със 7:0 срещу индиеца Сахил Сахил, а във втория кръг преодоля европейския шампион от миналата година Керем Камал от Турция.

Двубоят с турския национал премина през множество оспорвани ситуации, но Назарян успя да наложи превъзходството си и да спечели с 11:6.

В четвъртфиналната среща срещу иранеца Мохамад Кешткар българинът отново показа отлична форма. След като се измъкна от трудна ситуация в партер през първата част, Назарян пое инициативата и реализира няколко резултатни технически действия. Победата с 8:1 му осигури място сред най-добрите четирима в категорията.

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За разлика от двамата полуфиналисти, Абу-Муслим Амаев не успя да продължи напред в категория до 67 килограма. Той започна с победа с 10:5 над Сон Мангуан от Северна Корея, но във втората си среща отстъпи с 5:7 пред представителя на домакините Багдат Сабаз.

Полуфиналните схватки в Астана започват след 13:45 часа българско време. По-късно днес България ще има и първата си възможност за отличие от шампионата. Кирил Милов ще излезе на тепиха в битка за бронзовия медал в категория до 97 килограма.

Редактор: Цветина Петкова