Снимка: БГНЕС
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Дисциплинарната комисия на централата е започнала разследване срещу футболиста
Нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо е временно отстранен от националния отбор на Португалия, след като самоволно напусна лагера на тима по време на международната пауза. Това съобщава A Bola, позовавайки се на Португалската футболна федерация. Дисциплинарната комисия на централата започна разследване срещу 41-годишния футболист.
„На 9 октомври 2026 г. по решение на Непрофесионалната секция беше образувано дисциплинарно производство срещу Кристиано Роналдо с цел да се установи дали фактите, за които беше съобщено на 7 октомври 2026 г., представляват дисциплинарно нарушение“, съобщават от комисията.
Роналдо напусна националния отбор на Португалия
Без да се засяга автоматичното временно отстраняване, наложено преди началото на производството, беше постановено и допълнително временно отстраняване, което не е автоматично. Случаят беше определен като спешен.
На 10 октомври 2026 г. делото беше предадено на Дисциплинарно-следствената комисия на Португалската футболна федерация, като публикуването на материалите по него беше забранено до приключване на разследването.
По-рано Роналдо самоволно напусна лагера на португалския национален отбор след конфликт със селекционера Жорже Жезуш, без да изчака края на международната пауза. Според самия футболист треньорът няколко пъти не е спазил обещанията си относно игровото време на нападателя.Редактор: Цвета Лазаркова
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