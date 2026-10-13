Тениска на Майкъл Джордан от последния му сезон в НБА беше продадена за рекордната сума от 14 млн. долара рекордна сума, пише "Би Би Си".

Джордан носи екипа на „Чикаго Булс“ във втория мач от финалите на НБА през 1998 г. и го е подписал. Въпросната вечер той отбелязва най-много точки от всички играчи - 37. А след това завършва и последния си сезон с "Биковете" с победа с 4:2 във финалната серия, с което спечели шестата си и последна титла в НБА. И в шестте случая той е обявен за най-добър играч на финалите.

Michael Jordan NBA Finals jersey sells for record $14 million https://t.co/W5A7nvx3K1 https://t.co/b6CjC90q5C — New York Post (@nypost) October 12, 2026

Единственият спортен артикул, продаден за по-висока сума, е екипът на бейзболната легенда Бейб Рут, с който той прави прочутия си жест, предсказвайки къде ще изпрати топката по време на Световните серии през 1932 г. Екипът беше продаден за 24,1 млн. долара през 2024 г.

Продадоха фланелка на Майкъл Джордан за над 12 млн. долара

Предишният рекорд за баскетболен артикул беше картичка с изображенията на Джордан и Коби Брайънт от сезон 2007–2008 г. Тя беше продадена за 12,9 млн. долара миналата година.

Предишният рекорд за спортен артикул на Джордан, носен по време на мач, беше поставен само преди две седмици. Тогава екипът му от третия мач на финалите през 1998 г., който не е с автограф, беше продаден на търг за 12,3 млн. долара.

Президентът на Hunt Auctions Дейвид Хънт заяви: „Макар значението на Майкъл Джордан на пазара на спортни колекционерски предмети отдавна да е утвърдено, сега то е достигнало нивото на елитен клас активи, обикновено запазено за емблематични произведения на изкуството".

Редактор: Цветина Петрова