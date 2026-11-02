Италианецът Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели предсрочно титлата във Формула 1. Той завърши на трето място в състезанието за Голямата награда на Мексико и четири кръга преди края е недостижим на върха с 380 точки.

На 20 години Антонели става най-младият световен шампион, подобрявайки с три години постижението на германеца Себастиан Фетел от 2010 година. Освен това той става едва третият италианец, ставал световен шампион, след Джузепе Фарина, който печели първата световна титла през 1950 година, и Алберто Аскари, който триумфира през 1952 у 1953 година.

Победител в състезанието на пистата "Ерманос Родригес" в Мексико Сити стана Макс Ферстапен с Ред Бул. За четирикратния световен шампион това бе трета победа в последните четири старта. Втори се нареди Люис Хамилтън с "Ферари". Четвъртото място остана за съотборника му Шарл Льоклер, а пети приключи британецът Ландо Норис с "МакЛарън", който до днешния ден бе актуалният световен шампион. Шести е Джордж Ръсел с "Мерцедес".

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Надпреварата започна по много интересен начин с пряк сблъсък между съотборниците във Ферари Хамилтън и Льоклер. Двамата потеглиха един зад - първи и трети, а Джордж Ръсел, който бе между тях, имаше проблем с потеглянето и бързо потъна в колоната.

Снимка: БТА

Още в четвъртия завой Льоклер предприе атака срещу Хамилтън, при която и двамата пилоти на Ферари напуснаха очертанията на пистата, а монегасецът успя да поведе колоната, минавайки напряко през завоя. Хамилтън пък бе изпреварен в суматохата от Макс Ферстапен ("Ред Бул"), а зад британеца четвърти излезе Кими Антонели.

В 11-ата обиколка рейс контролът обяви наказание от 5 секунди за Льоклер, а малко след това стана ясно, че Ръсел е наказан с 10 секунди, след като при друг инцидент в първата обиколка удари Исак Хаджар ("Ред Бул"), който се завъртя и се озова на последно място в колоната.

Последваха обиколки, в които не се случваше нещо драматично на пистата и големи размествания нямаше. Повечето пилоти в челото влязоха за смяна на гуми около 30-ата обиколка, като това не направиха само Ландо Норис и Кими Антонели.

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В крайна сметка Антонели, който се движеше отлично с най-меките гуми, влезе в бокса в 43-тата обиколка, но там загуби около четири секунди заради проблем със смяната на задна лява гума.

В следващата обиколка се стигна до сериозен инцидент с Валтери Ботас ("Кадилак"), който загуби контрол над болида си и се заби в предпазната стена, което доведе до кола за сигурност на пистата, а в бокса за нова смяна на гуми веднага се озоваха Хамилтън, Ръсел и Пиастри. Това обаче се оказа грешна стратегия, тъй като още една обиколка по-късно - в 45-ата, рейс контролът обяви червен флаг и спиране на състезанието. В този момент начело бе Макс Ферстапен, следван от Шарл Льоклер, Кими Антонели, Люис Хамилтън, Ландо Норис и Джордж Ръсел. Ботас пък успя да излезе на собствен ход от Кадилака си, но видимо накуцваше и дишаше тежко. Проблемът за финландеца дойде от окачването на предната ос и това, че предна лява гума буквално се откачи в движение.

Снимка: БТА

След повече от половин час забавяне състезанието бе рестартирано в 47-мата обиколка със старт от място, при който рейс контролът размени позициите на Антонели и Хамилтън. Всички пилоти, останали в надпреварата, бяха избрали най-меките гуми. За разлика от първия старт на състезанието, този път Льоклер нямаше нужната скорост и още в първите метри бе изпреварен от Хамилтън. Обиколка по-късно той бе изпреварен и от Антонели, а в челото Хамилтън опита да изпревари Ферстапен, но нидерландецът успя да запази позицията си, макар и с цената на контакт между двамата.

В 50-ата обиколка обаче стана ясно, че маршалите ще разследват Ферстапен за фалстарт, а в този момент Хамилтън и Антонели бяха пилотите с най-добро темпо на пистата. Обиколка след това рейс контролът прекрати разследването срещу Ферстапен, преценявайки, че четирикратният световен шампион е стартирал по правилата при рестартирането.

Нидерландецът изгради аванс от малко повече от секунда пред Хамилтън, но 15 обиколки преди края подаде сигнал към екипа си, че има някакъв проблем с двигателя след контакта с британеца.

В 59-ата обиколка на пистата излезе нова кола за сигурност, този път заради катастрофа на Арвид Линдблад. Британецът бе изхвърлен във въздуха във втория завой на трасето след сблъсък с Оскар Пиастри ("МакЛарън"), който унищожи напълно задната ос на болида на Рейсинг Булс. Пиастри някак успя да продължи без видими щети по колата. Колата за сигурност се задържа четири обиколки на пистата, а състезанието бе рестартирано с летящ старт.

Снимка: БТА

Разликата между Ферстапен и Хамилтън се движеше в рамките между половин и една секунда, но британецът така и не получаваше възможност за атака на първата позиция. Антонели пък караше на около две секунди зад Хамилтън и спокойно държеше третата позиция, която му бе напълно достатъчна за завоюването на световната титла. Още преди състезанието бе ясно, че с класиране до девето място той ще бъде световен шампион, както и в случай, че Хамилтън или съотборникът му Джордж Ръсел не спечелят.

До края на 71-вата обиколка в челото не се получиха изпреварвания и Ферстапен взе третата си победа през сезона. С нея той излезе на второ място в генералното класиране с 261 точки, пред Хамилтън с 259. Следват Ръсел с 250 точки, Льоклер с 245 и Норис с 221.

Следващото състезание от Формула 1 е след седмица в Бразилия.

Редактор: Цветина Петрова