Никола Цолов се качи в болида за дългоочаквания си дебют във Формула 1. Българинът взе участие в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико. Сесията можеше да бъде проследена пряко по DIEMA SPORT 3.

Цолов седна зад волана на болид на отбора Racing Bulls и пилотира на емблематичната писта „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити. Тренировката продължи 60 минути.

19-годишният ни талант седна в болида на големия си конкурент за място във Формула 1 през следващия сезон – новозеландеца Лиъм Лоусън. Участието на Цолов беше в официалната тренировъчна сесия и не включваше квалификация или неделното Гран При, но въпреки това представляваше значима крачка в кариерата му.

Никола Цолов преди първата си тренировка във Формула 1: Чаках този момент много дълго време

Шансът за дебют във Формула 1 не е случаен за Цолов. Неговите впечатляващи изяви във Формула 2, където се бори за титлата до последно, го утвърдиха като един от най-обещаващите млади таланти, пише gong.bg. Освен това, той вече проведе успешен тест с болид на Racing Bulls на „Имола“ в края на август, като остави отлични впечатления.

„Искам да благодаря на Racing Bulls за предоставената ми възможност в Мексико. След теста, който направих с отбора на „Имола“ през август, се вълнувам, че ще мога да направя следващата стъпка, да надградя натрупания опит и да науча повече за автомобила и действащия технически правилник. Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от тренировъчната сесия, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка. Дойде този момент, радвам се, че съм тук и се надявам вие да се насладите толкова, колкото и аз”, заяви самият Цолов.

► Никола Цолов - от картинга до Формула 1

Пътят на Никола Цолов в света на моторните спортове започва още на 9-годишна възраст, когато се увлича по картинга. През 2016 и 2017 г. печели националните титли в категория Mini. След успешни участия в международни състезания преминава към автомобилните формули.

„Мечтата ми е да стана първият български пилот във Формула 1“, казва Никола още през 2021 г.

Големият му пробив идва през 2022 г., когато печели испанската Формула 4 още в дебютния си сезон. Българинът записва 13 победи в 21 състезания и привлича вниманието на академията на Alpine и мениджърския екип на Фернандо Алонсо.

През 2023 г. Цолов дебютира във Формула 3 с ART Grand Prix. След два по-трудни сезона той преминава в Campos Racing. През 2025 г. завършва на второ място в шампионата с две победи за сезона и пет за кариерата във Формула 3. Така той се присъединява към юношеската програма на Red Bull.

Снимка: gettyimages

В края на 2025 г. Никола прави дебюта си във Формула 2 с Campos Racing, като участва в последните два кръга от сезона. През 2026 г. вече се състезава в пълния шампионат и записва първата победа за български пилот във Формула 2. Със силните си резултати, сред които и серия от три поредни победи, той затвърждава позициите си в програмата на Red Bull.

Следващата важна стъпка към Формула 1 идва през август 2026 г., когато Цолов провежда първия си тест с болид от най-престижния автомобилен шампионат на пистата „Имола“. Тогава изминава 690 километра с автомобил на Racing Bulls.

Днес българинът за първи път сяда в болида на Racing Bulls по време на официална сесия от уикенд във Формула 1, като заема мястото на Лиъм Лоусън в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико. Това е важна стъпка в развитието му, но все още не означава, че има гарантирано място като титулярен пилот за сезон 2027. Цолов е сред кандидатите за една от двете позиции в отбора.

► Писта „Ерманос Родригес“: 2200 метра надморска височина и предизвикателства за пилотите

Никола Цолов ще проведе първата си свободна тренировка на автомобилната писта „Автодромо Ерманос Родригес“ в Мексико Сити, Мексико, която е домакин на Гран при на Мексико във Формула 1.

Трасето е построено през 1959 г. в спортния комплекс „Магдалена Миксиука“, разположен в източната част на мексиканската столица. Името му е в чест на двамата мексикански автомобилни пилоти - братята Рикардо и Педро Родригес, които загиват при състезателни инциденти.

Първото състезание от Формула 1 на пистата се провежда през 1963 г. и е спечелено от шотландеца Джим Кларк. Надпреварата присъства в календара до 1970 г., след което е премахната заради проблеми с безопасността и организацията. През 1986 г. Гран при на Мексико се завръща на трасето и се провежда там до 1992 г. След дълго отсъствие пистата отново приема старт от Формула 1 през 2015 г.

Трасето е с дължина 4,304 километра и разполага със 17 завоя. В състезанието за Голямата награда на Мексико пилотите правят 71 обиколки, като общата дистанция е 305,354 километра. Една от най-отличителните части на пистата е участъкът през стадион „Форо Сол“, където трибуните са непосредствено до трасето и създават впечатляваща атмосфера по време на състезанието.

Снимка: gettyimages

Една от най-големите особености на „Ерманос Родригес“ е надморската височина. Пистата се намира на около 2200-2285 метра над морското равнище и е най-високо разположеното трасе в календара на Формула 1. Разреденият въздух създава сериозни предизвикателства пред отборите - влияе върху аеродинамичното притискане, охлаждането на двигателите и спирачките. Затова инженерите трябва да адаптират настройките на болидите към специфичните условия.

Пистата е известна и с дългата си старт-финална права, която позволява високи скорости и създава възможности за изпреварвания още в първия завой.

► С кого ще се състезава Никола Цолов днес?

Освен Никола Цолов, в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико тази вечер ще участват още деветима пилоти, които ще заменят титулярите си.

Аюму Иваса ще седне в болида на Red Bull на мястото на Макс Верстапен, Габриеле Мини ще замени Франко Колапинто в Alpine, а Фреди Слейтър ще кара вместо Габриел Бортолето в Audi.

Леонардо Форнароли ще заеме мястото на Ландо Норис в McLaren, Фредерик Вести ще замени Джордж Ръсел в Mercedes, а Рио Хиракава ще кара вместо Естебан Окон в Haas.

Джак Крауфорд ще седне в болида на Aston Martin на мястото на Ланс Строл, Колтън Херта ще замени Валтери Ботас в Cadillac, а Люк Браунинг ще кара вместо Алекс Албон в Williams.

► Номерът

Никола Цолов ще се състезава с номер 91.

► Старт! (20:30)

Люис Хамилтън излиза първи на пистата, оборудван с аеродинамични измервателни решетки, за да започне работата по настройките на болида.

Към него на трасето се присъединяват още Джак Крауфорд, Габриеле Мини, Фредерик Вести, Колтън Херта и Фреди Слейтър.

► Първа обиколка за Цолов (20:34)

Никола Цолов започва първата си обиколка в състезателен уикенд във Формула 1, като използва гумите със средна твърдост (Medium).

Снимка: gettyimages

Почти всички пилоти вече са на пистата, тъй като отборите бързат да се запознаят с условията. Единствено Фернандо Алонсо все още не е излязъл на трасето.

► Дим от болида на Цолов (20:38)

Никола Цолов съобщава по радиото, че забелязва дим от болида си. От отбора го увериха, че спирачките са просто леко прегрели.

► Шесто място във временното класиране за Никола Цолов (20:52)

Никола Цолов се изкачи до шестото място във временното класиране, като вече е с две десети от секундата по-бърз от съотборника си Арвид Линдблад. Макар времената на този етап от тренировката да не са напълно показателни, представянето на българина показва, че той сравнително бързо се адаптира към болида на Racing Bulls.

Цолов записа най-добра обиколка за 1:20.661 минути, с изоставане от 1.464 секунди спрямо лидера Шарл Льоклер от Ferrari.

Снимка: gettyimages

Монегаскът оглавява класирането с време 1:19.197 минути, следван от Андреа Кими Антонели с Mercedes, който е на 0.303 секунди зад него. Трети е Фернандо Алонсо с Aston Martin (+0.941).

В челната шестица попадат още Пиер Гасли, Оливър Беърман и Нико Хюлкенберг. До момента Цолов е направил 10 обиколки, като използва гуми със средна твърдост (Medium).

► Топ 10 за Цолов в края на първата половина (21:00)

В първите 30 минути от тренировката Никола Цолов продължава да се представя силно, като заема шестото място във временното класиране.

Начело е Шарл Льоклер, следван от Андреа Кими Антонели и Люис Хамилтън. Четвърти е Аюму Иваса, а пети - Фернандо Алонсо. След Цолов се нареждат Пиер Гасли, Оливър Беърман, Нико Хюлкенберг и Оскар Пиастри, които допълват първата десетка.

Halfway through FP1 ⏰ 🇬🇧LIN: P4 🇧🇬TSO: P8 #F1 #VCARB #MexicoGP https://t.co/La3XqDMB1J — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) October 30, 2026

► Смяна на гумите (21:07)

Никола Цолов премина от гумите със средна твърдост (Medium) към меките гуми (Soft), които осигуряват по-добро сцепление и позволяват постигането на по-бързи времена за обиколка, но се износват по-бързо.

Снимка: gettyimages

Смяната му дава възможност да изпробва представянето на болида на Racing Bulls с по-мек комплект гуми.

► Последни 15 минути (21:15)

15 минути преди края на първата свободна тренировка Никола Цолов заема десетото място във временното класиране. Българският пилот на Racing Bulls записва най-добра обиколка за 1:19.660 минути с меките гуми (Soft), като изоставането му от лидера е 1.532 секунди.

Начело е Шарл Льоклер с Ferrari с време 1:18.128 минути. Втори е Андреа Кими Антонели с Mercedes (+0.659), а третата позиция заема Люис Хамилтън с другия болид на Ferrari (+0.738).

► Проблеми в бокса (21:20)

Никола Цолов изпитва дискомфорт в кокпита на болида на Racing Bulls. Позицията му в автомобила създава затруднения, като пилотът усеща напрежение около окото и изтръпване в десния крак, вероятно заради прекалено стегнато пространство в кокпита на болида.

Българският пилот се опитва да възстанови нормалното кръвообращение по време на престоя си в бокса.

Снимка: gettyimages

Физиката на българина и ограниченото пространство в кокпитите на болидите във Формула 1 създават допълнителни предизвикателства. Механиците на отбора ще се опитат да направят необходимите корекции, за да подобрят позицията му, но възможностите за промени по време на самата тренировка са ограничени.

Още през септември Цолов посети базата на Racing Bulls, където бяха направени измерванията за изработването на седалката. Последните проверки и симулации на настаняването в кокпита бяха проведени в четвъртък. Въпреки предварителната подготовка обаче реалните условия на пистата трудно могат да бъдат пресъздадени напълно.

► Финал! (21:30)

Никола Цолов се представи по изключително достоен начин в първата свободна тренировка, като даде сериозни основания да продължи да впечатлява екипа на Racing Bulls и ръководството на Red Bull.

Снимка: gettyimages

Българският пилот завърши на 12-о място, само на 59 хилядни от секундата зад Исак Хаджар, а разликата между него и съотборника му Арвид Линдблад беше едва 126 хилядни. Това е особено показателно предвид опита, който британецът вече натрупа през сезона в дебютната си година във Формула 1.

Още по-впечатляващи са осреднените резултати от сесията, според които Цолов е бил с 1,2 секунди по-бърз от Линдблад.

Българинът демонстрира завидно постоянство, спокоен подход, прецизност и висока скорост, като допусна само една съществена неточност в карането си. Коментаторите припомниха и началото на кариерата му в едноместните формули, когато избира стартов номер 12 в испанската Формула 4 в чест на своя идол - легендарния Айртон Сена.

Снимка: gettyimages

Първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико приключи с Шарл Льоклер на първо място. Пилотът на Ferrari завърши с най-добро време, изпреварвайки Андреа Кими Антонели, Фредерик Вести и Люис Хамилтън.

Петата позиция зае Аюму Иваса, следван от Пиер Гасли, Фернандо Алонсо, Оскар Пиастри, Оливър Беърман и Арвид Линдблад.

Редактор: Маргарита Стоянчева