Българският автомобилен спорт достига до дългоочакван момент с първото появяване на наш състезател в официална сесия от Формула 1. Тази вечер точно в 20:30 часа българският пилот ще кара по време на първата свободна тренировка преди неделното състезание за Гран при на Мексико. „Това е момент, който съм чакал много дълго време. Мисля, че след теста ни стана ясно, че съм готов да карам първа свободна тренировка”, сподели българският пилот Никола Цолов.

В рамките на 60-минутната сесия на пистата „Ерманос Родригес” 19-годишният българин ще кара болида на „Рейсинг Булс”, заменяйки титулярния пилот Лиъм Лоусън. Българинът вече има натрупан ценен опит и километри с болид от Формула 1 по време на тестове на италианската писта „Имола”. Участието му в тренировката в Мексико Сити се очертава като традиционен ритуал за посвещаване на младите таланти на „Ред Бул”, през който преди това преминаха състезатели като Исак Хаджар, Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад, предава gong.bg .

„Дойде този момент, радвам се, че съм тук и се надявам вие да се насладите толкова, колкото и аз”, допълни Цолов. Сесията с негово участие ще се излъчва на живо в ефира на Diema Sport 3.

Никола Цолов ще дебютира във Формула 1

Появата му при най-бързите пилоти идва на фона на сезон във Формула 2, където той се намира на второ място в класирането с шест победи и девет подиума. Пътят му в моторните спортове премина през шампионска титла в испанската Формула 4 и три сезона във Формула 3, като в последния от тях през 2025 година зае втората позиция в крайното подреждане.

Участието в свободната тренировка в Мексико представлява и шанс за Цолов да се докаже в надпреварата за титулярно място в „Рейсинг Булс” за сезон 2027. Претенденти за двете състезателни места в тима са още Лоусън и пилотът Арвид Линдблад.

Официалният сайт на Формула 1 определя ситуацията в лагера на „Ред Бул” като изключително напрегнат ребус. Директорът на „Рейсинг Булс” Алън Пермейн потвърди, че тимът е изправен пред труден сценарий „трима пилоти за две места”, като изрично подчерта, че Никола Цолов е „много напред в сметките” на ръководството.

Задачата на мениджмънта се усложнява от факта, че и тримата претенденти правят отлични представяния. Мястото в основния отбор на „Ред Бул” редом до Макс Верстапен вече е заето от Исак Хаджар, което концентрира цялата интрига върху втория тим. Позицията на новобранеца за 2026 г. Линдблад засега изглежда стабилна след силното му представяне, докато Лоусън затрудни избора на шефовете с чести влизания в третата фаза на квалификациите (Q3), спечелени точки и солидно каране, докато заместваше контузения Хаджар.

„В крайна сметка съм съсредоточен върху моята година и да се представя възможно най-добре”, сподели Линдблад по повод неяснотите около състава. От своя страна Лоусън заяви, че е дал максимума от себе си: „Ако не карах догодина, бих чувствал, че нямаше много повече, което можех да направя. Поне можах да покажа на хората, че мога да карам тази кола”.

На този фон днешното качване на Никола Цолов в болида на „Ерманос Родригес” ще бъде златна възможност за него да докаже скоростта си и да наклони везните при взимането на крайното решение за 2027 година.

Редактор: Мария Барабашка