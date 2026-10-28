Снимка: БТА
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Пилотът ще участва в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико
Никола Цолов ще направи историческа крачка, като ще се включи в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико във Формула 1.
Българският пилот ще управлява болида на Лиъм Лоусън. За първи път наш състезател ще участва в официална сесия от световния шампионат.
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Цолов е част от програмата за млади пилоти на „Ред Бул“, а през този сезон се състезава във Формула 2 с тима на „Кампос Рейсинг“, където е втори в класирането.
„Големи благодарности на VCARB, че ми предоставя тази възможност в Мексико. След теста с отбора в Имола през август съм развълнуван, че правя следващата крачка, надграждам натрупания опит и научавам повече за болида и действащите регламенти. Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от сесията, да работя в тясно сътрудничество с екипа и да предоставя полезна обратна връзка“, заяви Цолов за официалната страница на отбора.
Тренировката с участието на Цолов ще бъде излъчена в петък от 20:30 часа по DIEMA SPORT 3.Редактор: Георги Иванов
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