В края на 70-те и началото на 80-те години една група български танцьори прави революция в сценичното изкуство, но историята им остава почти непозната. Документалният филм „МодерниТЕ“ възстановява тази прекъсната нишка в историята на съвременния танц в България.

Режисьорът на филма, гл. ас. д-р Захари Нанков от Института за изследване на изкуствата към БАН, разказа в предаването „Социална мрежа“, че идеята се е зародила по идея на Цветанка Гергинова, неговата танцова учителка и един от участниците в студио „ЕК“, за които е и този филм.

„Това е тази танцова група от български модернисти, съвременни танцьори, които правят революция на сценичното пространство България. Тази трупа е създадена от госпожа Маргарита Градешлиева, пионер в областта на съвременния и модерния танц у нас, тъй като тя донесе американската техника на Марта Греъм в България от Западна Германия в края на 70-те. И тук в хореографското училище смятат, че това е интересен предмет, който може да се внедри в обучението и съответно започва да се преподава като предмет „Греъм“ на класическите балерини“, обясни Захари Нанков.

По думите му започват да се творят абсолютно авангардни постановки върху българска музика с преработки на български автентичен фолклор, както и с импровизации на танцьори и на перкусионисти в техните участия в клуба на Младата художествено-творческа интелигенция.

Премиерата на филма е утре, 4 ноември, от 19:00 часа в Кинотеатър „Освобождение“, а входът е свободен, допълни Нанков.

Целия разговор вижте във видеото.