19-годишен шофьор помете три паркирани автомобила в столичния квартал „Бенковски“. Потърпевши и очевидци твърдят, че това не е първото произшествие с участието на младия водач. Има и съмнения, че е шофирал след употреба на райски газ. Местните жители разказват, че в района често стават инциденти и многократно са подавали сигнали до общината.

За щастие, при катастрофата няма пострадали, но материалните щети по автомобилите са сериозни. Инцидентът е станал около 22 часа на 31 октомври. По информация на МВР причината е несъобразена скорост. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

„Живея в блока срещу мястото на катастрофата. Мъжът ми чу силен удар и ми каза, че колите ни са потрошени. Когато отидох до прозореца, видях автомобил, който беше почти изцяло под един бус“, разказа в "Здравей, България" Мая, която е собственичка на две от ударените коли. Тя и семейството ѝ незабавно подали сигнал на телефон 112, тъй като от ударената кола излизал дим и имало опасност от пожар.

„Слязохме няколко минути по-късно и заварихме четирима младежи на пътното платно. Слава Богу, нямаше пострадали“, разказа жената.

По думите ѝ преди пристигането на полицията хора от компанията на шофьора извадили различни предмети от багажника. Това породило съмнения, че в автомобила е имало флакони с райски газ. Тя обаче уточни, че няма потвърдена информация за употреба на веществото. Според проверка, която направила сама, младият шофьор има осем нарушения, а свидетелството му за управление е издадено през януари тази година.

„Крайно време е да се въведат по-строги правила за младите шофьори“, категорична е Мая. Тя заяви, че е подала сигнали до СДВР и районната прокуратура с настояване за проверка и по-сериозни санкции.

По думите ѝ според информацията, с която разполага от полицията, автомобилът се е движил със скорост 56 км/ч. Жената обаче поставя под съмнение това предвид силата на удара и пораженията по автомобилите. "Написали са му фиш за 122 евро и не са му отнети контролни точки", обясни Мая.

Случаят отново предизвика притеснения сред жителите на „Бенковски“ за организацията на движението и високите скорости по главния булевард. Хората твърдят, че инцидентите в района са чести, а през годините са подавали многократни сигнали до институциите. „Не желаем да броим жертвите. Бихме искали да предотвратим следващата катастрофа, тъй като в нашия район това вече е често явление“, заяви Радостина, която също живее в квартала. По думите ѝ през годините е имало множество ПТП-та с пострадали и жертви.

Хората настояват за конкретни мерки, сред които поставяне на камери и цялостна реорганизация на движението. Според тях пътният одит е установил редица недостатъци на трасето - проблеми с обратните завои, неравни и нееднакви пешеходни пътеки. Допълнително обезопасяване е необходимо и около изходите на училището в района. „Пътният одит беше изготвен през декември 2025 година, а на нас ни беше представен и обсъден през юли 2026 година. Това означава, че в продължение на шест-седем месеца абсолютно нищо не се случваше“, изтъкна Радостина. Тя допълни, че към момента жителите в района нямат информация за осигурено финансиране на следващите етапи от проекта, включително в бюджета за 2027 г.

Недоволството си изрази и друг жител на квартала - Емил, който постави въпроса за отговорността на районната администрация. „42 регистрирани ПТП-та на главния булевард в квартала. Имаме районен кмет от три години. Как да си обясним продължаващата касапница? Как да си обясним липсата на мерки?“, попита той задочно районния кмет.

От Столичната община и район „Сердика“ заявяват в позиция, че през 2025 г. е извършен цялостен одит на организацията на движението по булеварда. Въз основа на него е възложено изработването на проект за промяна на пътната организация. Проектът е бил разгледан от експертната комисия по транспорт към Столичната община и впоследствие е внесен за съгласуване в СДВР. От общината уточняват, че предложенията на пътния одитор и проектанта са били обсъдени на две заседания, след което са направени корекции. Проектът е приет официално на 1 септември 2026 г.

От СДВР потвърдиха за NOVA, че отдел „Пътна полиция“ вече е съгласувал плана и е дал съгласието си за неговото изпълнение. След получаването на необходимото одобрение Столичната община трябва да осигури средствата за реализирането на предвидените мерки.

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Репортер: Пламена Димитрова