Съдебните заседатели по делото срещу британския комик и актьор Ръсел Бранд, обвинен в извършването на поредица от сексуални престъпления в периода между 1999 и 2009 г., започнаха обсъжданията си във вторник.

Бранд, който е 51-годишен, е обвинен в три изнасилвания, три сексуални посегателства и опит за извършване на непристойно сексуално действие спрямо шест жени. Той отрича всички обвинения.

Миналата седмица актьорът даде показания пред съда, като заяви, че в миналото е водил безразборен сексуален живот и се е отдавал на различни пороци, но подчерта, че никога не е пренебрегвал необходимостта от съгласие при сексуални контакти.

При започването на процеса миналия месец в лондонския съд „Саутуърк“ прокурорите определиха Бранд като безскрупулен „сексуален хищник“, който е посегнал на шестте жени, докато е изграждал кариерата си от стендъп комедиант до една от най-известните личности във Великобритания.

Жените са подали сигнали в полицията след излъчването през 2023 г. на документален филм и публикуването на журналистически разследвания, в които други жени отправиха анонимни обвинения срещу Бранд. Те не са част от настоящото дело.

Миналата седмица прокурорът по делото посочи в заключителната си реч, че след излъчването на документалния филм шестте жени са „осъзнали, че не са сами“.

Адвокатът на Бранд Иън Уинтър обаче каза, че обвиненията в документалния филм са „отровили атмосферата“ и са накарали жените да преосмислят или дори да измислят случаи на сексуални контакти, които всъщност са били по взаимно съгласие.

Съдия Джоел Бенатан приключи обобщаването на доказателствата по делото и изпрати съдебните заседатели да започнат обсъжданията си малко преди 14:50 ч. по Гринуич във вторник.

Ръсел Бранд е известен с комедийната си кариера във Великобритания и участието си в редица холивудски филми. Той беше женен за американската певица Кейти Пери.

Редактор: Ивета Костадинова