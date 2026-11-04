След като вчера ЦИК официализира новия президент на страната вече може да се представи точен анализ кой от кандидатите къде претърпя най-голямо поражение и къде триумфира най-отчетливо, както и какъв беше профилът на избирателите им този път?

Първо - поглед към териториалната карта на България и на света. Двойката победител е такава в почти всички избирателни райони в страната. Изключенията са 3 от общо 31. Това са Кърджали и два от трите софийски района – 23-и и 24-и.

В чужбина, обаче, картината е коренно различна. Там, Андрей Гюров е събрал предпочитанията на избирателите в 46 от общо 60 страни. В останалите 14 това е направила Илияна Йотова. Сред тях впечатление прави, че се нареждат няколко балкански държави – Албания, Република Северна Македония, Косово, Черна гора и Гърция. Няколко източни държави – Армения, Беларус, Молдова и Русия. А единствените в Западна Европа предпочели Йотова пред Гюров са в Испания. Данните са на ЦИК.

В страната, най-убедителна е разликата между двамата в избирателен район Монтана – там Йотова има 49% преднина. Най-оспорваната битка пък е била в единствения софийски район, който Гюров не успява да спечели и това е 25-и. Разликата е под 4%.

В чужбина най-ожесточено е било в Гърция, където Йотова успява да привлече едва половин процент повече избиратели от опонента си, а най-голямата ножица между двамата е в Сингапур – разликата там е 78% в полза на Гюров.

По изчисления на агенция „Тренд” 41% от гласувалите миналата неделя са на средна възраст – между 40 и 59 години. Следваща по размер е групата, която обхваща избирателите предимно в пенсионна възраст – те представляват 30%. 16 на 100 от гласувалите са между 30 и 39 години, а най-младите са 13%.

Второ - кой за кого е гласувал. При възрастовата група до 20 години - 10 на 100 от предпочелите Йотова за свой президент. При Гюров техният дял е със 6% по-голям. По-голям при него е и делът на следващата възрастова група 30-39. Електоратите на двамата на възраст от 40-години нагоре започват да се изравняват като дял, докато не преминат бариерата от 60 години. Там е най-отчетливата разлика – 35% от избралите Йотова са в предпенсионна или пенсионна възраст, докато дела на техните връстници при избирателите на Гюров е 26%.

Близо половината от всички гласували живеят в някой от областните градове на страната. Всеки пети е от столицата, толкова са и живеещите в малък град. В селата пък, живеят 15 на сто от гласувалите.

Как са разпределени при опонентите? Почти половината от гласовете си и двамата са събрали в областните градове. Следващи по дял от гласоподавателите на Гюров живеят в столицата 27%, а Йотова от София е взела 14% от своите. Нейният електорат в малките градове и в селата обаче, е по-голям от неговия.

Как стоят нещата при първия тур? 63% от избирателите на Йотова на втория тур са си били нейни и на предходния. 16% от тях тогава не са гласували, но сега са го направили. 10% са дошли от електората на Костадин Костадинов, а 3 от този на Ивелин Михайлов. 68% от далите гласа си за Гюров са го направили за втори път. Всеки пети гласувал за него сега обаче, на първия тур си е бил вкъщи. 3% електорат е получил и от Костадинов. Данните са на агенция „Тренд”.