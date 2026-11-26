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Служителите на Агенцията по вписванията ще стачкуват днес. От Синдиката на административните служители „Подкрепа” съобщават, че те ще напуснат работните си места за час в знак на протест срещу несправедливото заплащане, все по-голямата диспропорция във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на служителите в държавната администрация.
От синдикалната организация напомнят, че основните им искания са за увеличаване на заплатите с 350 евро и възстановяване на парите за клас „прослужено време”.
Редактор: Мария Барабашка