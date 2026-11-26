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Соченият за тартор на пловдивския „Ку-клукс-клан” Николай Чалъков иска да излезе от ареста. Заседанието на съда е насрочено за днес. Адвокатът на 32-годишния мъж е обжалвал наложената му миналата седмица най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
Припомням Ви, че служители на полицията и ДАНС проведоха специализирана операция в Пловдив и Раковски. Извършени са множество претърсвания, а обвинения получиха общо 11 души, четирима от които непълнолетни. В ареста остана единствено соченият за ръководител на групата. Той е обвинен в ръководене на организация, която проповядва дискриминация, насилие и омраза на основата на раса, цвят на кожата, етническа принадлежност и сексуална ориентация.
Редактор: Ина Григорова