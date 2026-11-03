След шоковото поскъпване на газа, бизнес, граждани и политици търсят отговор на въпроса може ли да се спре хода на цените нагоре. Работодатели и синдикати искат спешна среща с правителството и заради рязкото поскъпване на тока за небитовите потребители.

Само за няколко месеца токът на енергийната борса отчете скок от над 33%, като през октомври средната цена за мегаватчас достигна 221 евро. Работодателите предупреждават, че този натиск вече застрашава производството и работните места на служителите. И настояват за промяна на режима на компенсациите.



Паралелно с това от понеделник е в сила и новата по-висока цена на природния газ. Тя вече е малко над 58 евро за мегаватчас. Въпреки че едва 3% от българите се отопляват на газ, за тези домакинства предстоящата зима се превръща в сериозно финансово изпитание. И бизнесът, и хората вече пресмятат как ще оцелеят.

Четири вида отопление в една къща. Схемата на Атанас Атанасов е проста – сменя системата в момента, в който тя спре да бъде изгодна.

„В момента работи термопомпа, виждате и газовата система”, показва Атанас Атанасов.

Сега напълно изключва природния газ.

„С газ миналата година беше към 700-800 евро за къща на етаж и половина”, казва Атанас.

Други домакинства пък са си направили специална схема за пестене на отопление.

„Парното работи сутрин от 05:00 до 10:00 през седмицата, после работи от 16:00 до 24:00 и само събота и неделя работи 24 часа“ , казва Велко Златков.

За разлика от битовите потребители обаче, бизнесът няма как да работи на график. Ударът за оранжериите например е тежък – там топлината е въпрос на оцеляване на продукцията. Спасението според бранша е спешно отпадане на акциза за природния газ.

„Както отпадна в други браншове, така да отпадне и при нас“ , казва Огнян Златев, който е собственик на оранжерия.

Предупреждават – сметката пак ще я платят потребителите, защото цената на българските домати и краставици ще полети нагоре.

„Това значи, че на пазара ще изкараме , ако отопляваме, продукт, който хората не могат никога да си купят” , обяснява Огнян Златев.

Работодателите пък искат компенсации за скъпата електроенергия за небитовите потребители.

„Това ще увеличи цените на произвежданите стоки не само за вътрешния, но и за международния пазар, което намалява конкурентоспособността на предприятията“ , обясни Добри Митрев от Българската стопанска камара.

Механизъм за компенсации на бизнеса има, но е предвидено парите да бъдат изплатени през юни догодина.

„Всъщност цените ще останат доста високи може би през цялата зима, което значи заплаха за съкращения на работници и неувеличение на заплати, защото трябва да се плаща по-висок ток“, заяви Пламен Димитров КНСБ.

Икономистите обаче са скептични.

„Очевидно няма откъде да дойде този ресурс, няма как да бъдат предпазени като с някакъв щит от глобалните икономически процеси. България е малка отворена икономика, няма собствено производство . Тази година ще приключи с най-високия дефицит от 1997 година насам”, каза икономистът Лъчезар Богданов.





