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След шоковото поскъпване на газа, бизнес, граждани и политици търсят отговор на въпроса може ли да се спре хода на цените нагоре. Работодатели и синдикати искат спешна среща с правителството и заради рязкото поскъпване на тока за небитовите потребители.
Само за няколко месеца токът на енергийната борса отчете скок от над 33%, като през октомври средната цена за мегаватчас достигна 221 евро. Работодателите предупреждават, че този натиск вече застрашава производството и работните места на служителите. И настояват за промяна на режима на компенсациите.
Паралелно с това от понеделник е в сила и новата по-висока цена на природния газ. Тя вече е малко над 58 евро за мегаватчас. Въпреки че едва 3% от българите се отопляват на газ, за тези домакинства предстоящата зима се превръща в сериозно финансово изпитание. И бизнесът, и хората вече пресмятат как ще оцелеят.
Четири вида отопление в една къща. Схемата на Атанас Атанасов е проста – сменя системата в момента, в който тя спре да бъде изгодна.
„В момента работи термопомпа, виждате и газовата система”, показва Атанас Атанасов.
Сега напълно изключва природния газ.
„С газ миналата година беше към 700-800 евро за къща на етаж и половина”, казва Атанас.
Други домакинства пък са си направили специална схема за пестене на отопление.
„Парното работи сутрин от 05:00 до 10:00 през седмицата, после работи от 16:00 до 24:00 и само събота и неделя работи 24 часа“, казва Велко Златков.
За разлика от битовите потребители обаче, бизнесът няма как да работи на график. Ударът за оранжериите например е тежък – там топлината е въпрос на оцеляване на продукцията. Спасението според бранша е спешно отпадане на акциза за природния газ.
„Както отпадна в други браншове, така да отпадне и при нас“, казва Огнян Златев, който е собственик на оранжерия.
Предупреждават – сметката пак ще я платят потребителите, защото цената на българските домати и краставици ще полети нагоре.
„Това значи, че на пазара ще изкараме, ако отопляваме, продукт, който хората не могат никога да си купят”, обяснява Огнян Златев.
Работодателите пък искат компенсации за скъпата електроенергия за небитовите потребители.
„Това ще увеличи цените на произвежданите стоки не само за вътрешния, но и за международния пазар, което намалява конкурентоспособността на предприятията“, обясни Добри Митрев от Българската стопанска камара.
Механизъм за компенсации на бизнеса има, но е предвидено парите да бъдат изплатени през юни догодина.
„Всъщност цените ще останат доста високи може би през цялата зима, което значи заплаха за съкращения на работници и неувеличение на заплати, защото трябва да се плаща по-висок ток“, заяви Пламен Димитров КНСБ.
Икономистите обаче са скептични.
„Очевидно няма откъде да дойде този ресурс, няма как да бъдат предпазени като с някакъв щит от глобалните икономически процеси. България е малка отворена икономика, няма собствено производство. Тази година ще приключи с най-високия дефицит от 1997 година насам”, каза икономистът Лъчезар Богданов.