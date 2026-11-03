„Насилието не е изолиран или битов проблем, а обществен, за чието преодоляване е необходима отговорност от всички. Медиите имат ключова роля за начина, по който се говори за него, и трябва да избягват сензационния език и подробното описание на актовете на насилие". Това заяви управляващият директор на фондация „Будителките” Левена Лазарова в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите ѝ изследване на фондацията, обхванало над 42 000 публикации за домашно насилие, насилие над жени и деца в рамките на шест месеца, показва, че в половината от материалите се използва сензационен език. Друг сериозен пропуск е липсата на обществен контекст и информация за отговорността на институциите.

Лазарова подчерта, че е важно да се използва език, който уважава пострадалите. Тя даде пример с израза „оцелели от насилие”, който поставя акцент върху възстановяването и възможността за ново начало, вместо върху стигмата.

Според нея все още липсва единна информационна система за случаите на домашно насилие. Работи се по свързването на данните на различните институции, но процесът е бавен и изисква политическа воля.

Лазарова призова медиите да предоставят и конкретна информация за търсене на помощ, включително телефоните на горещите линии за пострадали от насилие. Тя посочи, че сигналите за насилие над деца могат да бъдат подавани и анонимно. „Няма реалност, в която пострадалият да е виновен за това, което му се е случило”, подчерта тя и призова обществото да не приема насилието под никаква форма.

Целия разговор гледайте във видеото.