Резултатите от междинните избори в САЩ очертават сериозни политически предизвикателства пред президента Доналд Тръмп и Републиканската партия. Загубата на позиции в Конгреса може да доведе до засилен политически сблъсък между Белия дом и Демократическата партия, както и до продължителни разследвания срещу представители на администрацията. Това мнение изразиха в "Здравей, България" журналистът и международен анализатор Огнян Дъскарев и съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев.

„Безспорно президента Тръмп го очакват две много тежки години, защото той ще има конкретен сблъсък с Конгреса“, коментира Анчев. Според него развитието на ситуацията ще зависи до голяма степен от поведението на политическата класа и лично на американския президент. Той изрази надежда, че няма да се стигне до сериозно обществено напрежение и физически сблъсъци, въпреки предупрежденията за подобен възможен сценарий.

По думите му американската демокрация, която има 250-годишна история, е преминавала през сериозни изпитания, включително нападението срещу Конгреса. Въпреки това политическата поляризация остава сериозен риск. Особено показателна за промяната в политическите настроения е загубата на републикански позиции в ключови щати.

Според Дъскарев основното обяснение за изборния резултат е икономическото недоволство на американците. Избирателите са поставили на преден план цените на храните, горивата и ежедневните стоки, а не идеологическите спорове.

„Американците гласуват според състоянието на джоба си“, посочи той. По думите му демократите са провели много добра политическа кампания, като са концентрирали посланията си върху достъпността на стоките и услугите - тема, известна в американския политически дебат като affordability.

Според двамата анализатори резултатите могат да се разглеждат и през призмата на политическото махало - след период на управление, възприеман като прекалено десен или ляв, избирателите често търсят корекция в противоположната посока. Загубата на позиции в Конгреса обаче не означава автоматично, че президентът ще загуби възможността да провежда основните си политики. Външната политика и решенията за митата остават области, в които Белият дом разполага със значителни правомощия.

Сериозен е въпросът и как промяната в баланса на силите ще се отрази на американската политика спрямо Украйна, Русия, Израел и Иран. По думите на анализаторите не бива да се очаква автоматична промяна във външнополитическия курс на Вашингтон, тъй като президентът и администрацията му запазват ключова роля при определянето му.

"Една от големите причини за катастрофалната загуба на републиканците в камарите на американския Конгрес е Доналд Тръмп". Това каза професорът по журналистика в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов в ефира на „Твоят ден”.

Той посочи, че Тръмп е загубил подкрепата на избирателите от латиноамерикански произход, които го подкрепиха на изборите за президент. Други причини са войната в Иран, проблемите с икономиката и корупцията в администрацията. По думите му става въпрос за наказателен вот срещу Тръмп.

Караджов смята, че президентът ще бъде възпрепятстван от Конгреса при взимането на решения. Той също така отбеляза, че Тръмп може да налага вето върху законите, приети от Конгреса.

Може ли да се очаква процедура по импийчмънт? Професорът каза, че за демократите би било вредно да започнат такъв процес. Той посочи, че импийчмът се иска не само от долната камара, но и одобрение от 2/3 от представители на Сената, каквото демократите нямат. Караджов е на мнение, че такава процедура ще загуби време, ще отклони вниманието в друга посока, а и има риск да превърне Тръмп в мъченик.

„Резултатите от изборите в САЩ да взрив, Конгреса е изцяло демократически, а срещу него е Тръмп”, каза вицепрезидентът на Атлантическия клуб Елена Поптодорова в "Твоят ден". Тя посочи, че вниманието към вота е бил изключително голямо и извън страната, което е характерно основно за президентските избори.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек смята, че не може да се говори нито за вълна, нито за цунами. Той каза, че гласувалите са около 5% повече в сравнение с изборите за президент. А упражнилите правото на глас за демократите са приблизително същият процент, допълни експертът. Шкварек отбеляза, че републиканците не са излезли да гласуват. Причината за това е, че Тръмп е дал обещания, които не е спазил. А именно, че няма да има войни, че ще реши проблема с инфлацията и че ще депортира масово нелегалните мигранти.

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