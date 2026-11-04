Снимка: БГНЕС
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Първо редовно заседание на Народното събрание след двуседмичната ваканция заради президентските избори.
В предварителния дневен ред е заложено депутатите да разгледат Закона за енергията от възобновяеми източници. Ще бъде обсъден и Проект за решение за спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на горивата. Предвижда се депутатите да разгледат и промени в Закона за здравното осигуряване.
Редактор: Дарина Методиева