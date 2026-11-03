Повече от 160 години Американският колеж в София образова талантливите млади хора на България. Тази история носи със себе си както престиж, така и отговорност. В колежа не просто отправяме предизвикателство към всеки ученик да надхвърли собствените си граници – ние разширяваме представата му за това какво е възможно.

Нашите пет академични профила – Природни науки, Математика, Предприемачество, Хуманитарни науки и Хардуерни и софтуерни науки – предлагат различни насоки в рамките на образованието в колежа. Като училище с обучение изцяло на английски език, колежът осигурява на учениците си отлична англоезична подготовка, като едновременно с това те изпълняват изискванията и на българската учебна програма. В резултат на това колежаните получават както американска, така и българска диплома, които ги подготвят изключително добре за прием в университети в Европа и по целия свят.

Ангажиментът ни към образование със съвременни и високи академични стандарти изисква постоянни инвестиции в ресурсите, технологиите, педагогическите подходи и възможностите в учебната програма, от които учениците ни се нуждаят. Този ангажимент включва привличането и задържането на висококвалифицирани преподаватели, и осигуряването на условия и подкрепа за високи академични постижения както по време на обучението в колежа, така и след завършването му. Успехът на едно училище се измерва с успеха на неговите ученици, с доверието на родителите и с приноса на неговите възпитаници по света - в най-конкурентните професионални сфери и във всички области на знанието и обществения живот.

Преподаватели от световна класа

Зад успеха на учениците в колежа стои също толкова талантлив и многообразен преподавателски състав от България и други държави. Това многообразие подкрепя способността ни да изпълняваме мисията си и да осигуряваме образователен опит на високо ниво чрез гледни точки и подходи, признати в международен план. Учителите в колежа наставляват и вдъхновяват учениците както в класната стая, така и извън нея чрез повече от 120 ученически клуба, академични състезания и международни събития. Със своята работа преподавателите поддържат високи очаквания и дават личен пример за стандартите, които определят образованието в Американския колеж в София.

Академично и кариерно консултиране

Американският колеж в София разполага с екип от четирима специализирани консултанти по кандидатстване във висши учебни заведения, които работят индивидуално с всеки ученик. Екипът се ръководи от директор на „Офиса за академично и кариерно консултиране“, който активно участва в професионални мрежи и инициативи на регионално и международно ниво.

Програми Advanced Placement (AP) и International Baccalaureate (IB)

Американският колеж в София предлага програмата Advanced Placement (AP) като възможност за допълнително задълбочаване на знанията в отговор на променящите се изисквания на университетите в Европа и Съединените щати. Предлаганите в момента AP дисциплини дават на нашите ученици допълнително конкурентно предимство при кандидатстване.

Американският колеж в София има дългогодишен опит и в предлагането на програмата International Baccalaureate (IB) в подкрепа на чуждестранните ученици, които не се нуждаят от българска диплома или не могат да изпълнят езиковите изисквания за нейното придобиване. Програмата адаптира образователния опит в колежа към потребностите на малка група ученици, които търсят взискателна академична програма в стимулираща образователна среда.

Прием въз основа на академични постижения: намаление на таксата и пълни стипендии

Приемът в Американския колеж в София се основава изцяло на академичните способности на ученика и се осъществява чрез конкурсен приемен изпит. Всяка година Американският колеж в София предоставя над 1,7 милиона евро финансова подкрепа, като гарантира, че финансовите възможности на семейството не определят дали един ученик може да се обучава в колежа и че всеки нов випуск отразява таланта на младите хора от цяла България.

• Програма за намаляване на таксата : Ангажиментът на колежа към социално-икономическото многообразие дава възможност на академично силни ученици от цяла България да получат намаление на таксата въз основа на доказана финансова необходимост.

• Пълни и частични стипендии: Стипендиите в колежа осигуряват пълна или частична финансова подкрепа на учениците.

• Специализирани фондове: Специално предназначени средства гарантират, че учениците могат да се възползват от възможностите, които Американският колеж в София предлага, включително международни, национални и местни състезания, програми и други образователни преживявания, независимо от възможността на семействата им да поемат допълнителните разходи.

Достъп за ученици от цяла България: ученическото общежитие

Приетите в колежа ученици, които живеят извън София, имат възможност да живеят на територията на училището. Persky House, ученическото общежитие, осигурява настаняване, храна и надзор, което прави образованието в колежа възможно и за ученици, чиито родни места са твърде далеч от София за ежедневно пътуване.

С какво Американският колеж в София се различава от другите училища

Разликата започва с учениците - талантливи, амбициозни и любознателни млади хора, които избират да променят живота си чрез образование и са готови да приемат предизвикателствата на обучението в колежа. Те учат рамо до рамо с връстници с изявени академични, интелектуални и творчески способности – среда, която насърчава задълбоченото мислене, обмена на идеи и развитието на всеки ученик. Зад техните успехи стоят учители с дълбоки познания и истинска всеотдайност към професията си, които непрекъснато разширяват границите на възможното в класната стая. Вече поколения колежани превръщат възможностите, които това образование им дава, в постижения, далеч надхвърлящи годините, прекарани в Американския колеж в София.

Каним ви да научите повече за Американския колеж в София и за възможностите за кандидатстване след 7. клас. Вижте и информацията за приема на наши възпитаници в университети по света , която представя успехите на завършващите колежани при кандидатстването им във висши учебни заведения в различни държави.