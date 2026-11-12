Как работят полевите тестове за наркотици, защо резултатът може да е положителен и след отшумяване на ефекта и каква е разликата между скрининг и лабораторно изследване?

Най-важното

· Това, че човек вече не усеща ефекта на дадено вещество, не означава автоматично, че следи от употребата му не могат да бъдат установени.

· Полевите тестове търсят определени наркотични вещества, като положителният резултат зависи от зададените гранични стойности.

· Съществуват тестове за самостоятелна употреба, които позволяват предварителна проверка за наличие на определени наркотични вещества.

Ефектът е минал. Означава ли това, че всичко е останало в миналото?

Представете си следната ситуация.

Преди няколко дни сте били на фестивал или на почивка в държава, където сте употребили наркотично вещество. Върнали сте се у дома, наспали сте се, чувствате се напълно нормално и нямате усещане, че сте под каквото и да било въздействие.

Качвате се в автомобила и ви спират за проверка. Тогава възниква въпросът, който много шофьори си задават твърде късно:

Ако вече не усещам ефекта, възможно ли е тестът все още да реагира?

Да, напълно възможно е. Това, че вече се чувствате добре, не означава непременно, че организмът ви се е изчистил от наркотичното вещество. Ефектът може да е отминал, но следи от употребата да останат откриваеми още известно време.

А какво ще кажете за кафето, водата или хубавия сън? Много хора вярват, че след като са се наспали добре, пили са достатъчно вода или са изчакали няколко часа, организмът им вече се е изчистил. В действителност нито кафето, нито обилната хидратация или сънят могат да гарантират отрицателен резултат от теста.

Колко дълго дадено вещество остава откриваемо зависи от много фактори – какво е употребено, в какво количество, колко често и как организмът го преработва. Значение има и видът на теста.

Затова няма универсално правило от типа „изчакайте 24 часа и всичко ще е наред“. Дори да се чувствате напълно трезви, тестът все още може да отчете следи от употреба.

Може ли да проверите предварително дали организмът ви се е изчистил?

Вместо да разчитате единствено на това как се чувствате, можете да направите предварителна проверка с тест за самостоятелна употреба.

Такъв вариант е CHERTO – двоен тест за наркотици, който се предлага в две комбинации: Марихуана + Екстази (THC + MDMA) и Кокаин + Амфетамин (COC + AMP).

С CHERTO можете да проверите дали след употреба все още има откриваеми следи от съответните вещества в пробата. Така получавате предварителна информация дали организмът ви вече се е изчистил от тях, без да разчитате само на усещането, че ефектът е отминал.

Методът, използван при CHERTO, е валидиран чрез LC-MS – специализиран лабораторен метод за установяване на наркотични вещества.

CHERTO може да бъде намерен във физически и онлайн аптеки.

Защо понякога се говори за фалшиво положителни резултати?

Възможно ли е тестът за наркотици да покаже положителен резултат, без човек да е употребил веществото, за което е реагирал?

Да, възможно е. Полевите тестове са създадени да дават бърз отговор, но понякога могат да реагират и на други вещества, включително на определени лекарства. Това може да доведе до т.нар. фалшиво положителен резултат.

Какво рискува водачът?

Чувствате се напълно трезви, но това не означава, че сте извън риска от наказание.

Причината? В България законът не се интересува само от това дали наркотиците все още ви влияят, а дали е установена употребата им.

За разлика от алкохола, при който има определени граници, при наркотиците няма значение дали ефектът вече е отминал. Дори да са минали часове или дни и да се чувствате напълно нормално, установената по надлежния ред употреба може да има сериозни последствия.

И тук не става въпрос само за глоба. Законът предвижда лишаване от свобода, парична санкция и дори отнемане на автомобила. Ако колата е ваша, може да я загубите. Ако е чужда, в предвидените от закона случаи може да се наложи да заплатите нейната стойност.

С други думи, това, че вече не усещате ефекта, не означава, че законът няма да отчете употребата.

Заключение: най-важното решение се взема, преди да седнете зад волана

Полевият тест трае минути. Последиците от резултата му могат да продължат много по-дълго.

Затова усещането, че сте напълно трезви, не е достатъчно, за да знаете дали в организма ви все още има откриваеми следи от наркотични вещества. А когато става въпрос за шофиране, най-важното е да не подценявате този риск.

CHERTO може да бъде поръчан в онлайн аптеките и физическите аптеки.

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