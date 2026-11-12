Кажи го като мъж! Да говориш за здравето си, да признаеш, че нещо те притеснява, да зададеш въпрос, който отдавна отлагаш и да потърсиш лекарски съвет навреме. Защото да се грижиш за себе си не е признак на слабост, а на отговорност.

Това е посланието зад кампанията „Кажи го като мъж“ на Alphain, която традиционно се провежда през ноември - месецът, посветен на мъжкото здраве в рамките на световната инициатива Movember.

Познатият символ на Movember - мустакът - напомня за теми, които все още често остават неизговорени: профилактиката на рака на простатата и тестисите, сексуалното и репродуктивното здраве, както и психичното благополучие на мъжете.

Всичко започва през 2003 г. в Мелбърн, Австралия, когато група приятели решават да си пуснат мустаци през ноември, за да привлекат вниманието към мъжкото здраве. Така от игра на думи между moustache (мустак) и November (ноември) се ражда Movember - инициатива, която постепенно прераства в световно движение.

Днес посланието ѝ е по-актуално от всякога: да премахнем неудобството от разговорите за мъжкото здраве и да насърчим мъжете да обръщат внимание на сигналите на тялото си, вместо да чакат появата на сериозен проблем.

Но колко често мъжете действително намират време за профилактичен преглед? В натовареното ежедневие посещението при уролог често остава на заден план, особено когато няма болка или очевидни оплаквания. А понякога причината е просто притеснението да се говори за теми, свързани с интимното здраве.

Именно затова тази година Alphain поставя акцент върху открития разговор с кампанията „Кажи го като мъж“. Заедно с д-р Михаил Колев, уролог с над 20-годишен професионален опит, ще обърнем внимание на важните въпроси, ще разгледаме симптомите, които не бива

да пренебрегваме и ще припомним защо профилактиката трябва да бъде част от грижата за себе си на всеки етап от живота.

Кажи го като мъж: защо не бива да отлагаме разговора с уролога?

Много мъже свързват посещението при уролог с вече възникнал проблем – затруднено уриниране, болка, дискомфорт или промени в сексуалната функция, обяснява д-р Михаил Колев.

Някои симптоми обаче се появяват постепенно и лесно могат да останат незабелязани или да бъдат приети за естествена част от остаряването. Други здравословни състояния могат да протичат дълго време без ясно изразени оплаквания.

Именно тук се крие рискът от отлагането. Липсата на болка невинаги означава липса на проблем. Профилактичният преглед дава възможност не само за навременно установяване на евентуални здравословни промени, но и за обсъждане на индивидуалните рискове, начина на живот и необходимостта от допълнителни изследвания.

Понякога най-важната стъпка е просто да зададем въпроса, който отдавна ни притеснява.

Не премълчавай сигналите на тялото си: кои симптоми не бива да пренебрегваме?

Събуждате се по няколко пъти през нощта, за да отидете до тоалетната? Забелязвате, че струята на урината е по-слаба или че ви е необходимо повече време, за да започнете уриниране? Това са промени, които не трябва автоматично да отдаваме на възрастта, обяснява специалистът.

Сред сигналите, които заслужават внимание, са още честите позиви за уриниране, паренето, болката и усещането за непълно изпразване на пикочния мехур.

Тези оплаквания могат да бъдат свързани с различни състояния - от инфекции и възпалителни процеси до доброкачествено увеличение на простатата. Важно е да знаем, че подобни симптоми невинаги са признак за сериозен проблем, но и че не можем сами да определим причината за тях.

Посланието на д-р Колев е ясно: не подценявайте промените в тялото си и не се колебайте да потърсите консултация със специалист. Колкото по-открито говорим за оплакванията си, толкова по-лесно можем да предприемем правилните стъпки.

Простатата и възрастта: за какво трябва да следим?

Простатата е малка жлеза с важна роля в мъжката репродуктивна система. С напредването на възрастта тя често увеличава размерите си - процес, известен като доброкачествена простатна хиперплазия. При някои мъже тази промяна протича без осезаеми оплаквания, докато при други може да наруши обичайния им ритъм на живот, да създаде неудобства в ежедневието и дори да се отрази на качеството на съня заради честите нощни посещения на тоалетната.

Това не означава, че всеки мъж непременно ще развие подобни оплаквания - уточнява д-р Колев - нито пък, че всички проблеми с уринирането са свързани с простатата. Именно затова е важна консултацията с уролог, който може да прецени състоянието и необходимите изследвания.

Специалистът подчертава, че няма универсална възраст, на която всеки мъж трябва да започне еднаква програма за изследвания. Подходът зависи от фамилната история, индивидуалните рискови фактори и наличието на симптоми. При поява на оплаквания консултацията не бива да се отлага независимо от възрастта.

Да познаваме тялото си и да следим промените в него е важна част от отговорността към собственото ни здраве.

Мъжкото здраве е повече от простатата

Когато говорим за мъжко здраве, не бива да ограничаваме темата единствено до простатата. Сексуалното и репродуктивното здраве са също толкова важна част от общото благополучие на мъжа.

Върху тях могат да повлияят различни фактори - от стреса и липсата на сън до тютюнопушенето, прекомерната употреба на алкохол и някои хронични заболявания.

Затрудненията с ерекцията например невинаги се дължат на психологически причини или на напредването на възрастта. Понякога те са свързани със състоянието на кръвоносните съдове, метаболитни нарушения или хормонални промени. Репродуктивните способности също зависят от множество фактори, включително общото здравословно състояние и начина на живот.

Затова продължителните или повтарящи се проблеми, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, са повод за разговор със специалист, а не за притеснение или самолечение.

Няма неудобни въпроси, когато става дума за здравето. Има теми, за които трябва да говорим по-често и по-открито.

Грижата за здравето започва с ежедневните ни навици

Освен редовната профилактика, ежедневните ни избори също имат значение. Движението, балансираното хранене, качественият сън и поддържането на здравословно тегло допринасят за доброто общо състояние. Отказът от тютюнопушене и ограничаването на алкохола са особено важни за съдовото здраве, което има пряка връзка и със сексуалната функция.

Наред с добрите навици, витамините и хранителните добавки също могат да имат място в ежедневната грижа за мъжкото здраве, когато са съобразени с индивидуалните потребности.

Сред продуктите, разработени с фокус върху мъжкото здраве, е Alphain, насочен към подкрепа на сексуалното и репродуктивното здраве, както и към грижата за простатата и нормалната уринарна функция. Продуктът е създаден като допълнение към ежедневната грижа за мъжкия организъм, с акцент върху поддържането на нормални нива на тестостерон, нормалния фертилитет и репродуктивната функция.

С кампанията „Кажи го като мъж“ Alphain насърчава мъжете да бъдат по-активни в грижата за себе си, да търсят достоверна информация, да обръщат внимание на сигналите на тялото си и да не пропускат профилактичните прегледи.

Важно е да помним, че хранителните добавки не са заместител на здравословния начин на живот, профилактичните прегледи или назначеното лечение. Те могат да бъдат част от цялостния подход към грижата за себе си, съобразен с индивидуалните потребности.

Кажи го като мъж. Погрижи се за себе си.

Мъжкото здраве заслужава внимание не само през ноември, а през цялата година. А промяната започва с нещо съвсем просто - да не премълчаваме, когато нещо ни тревожи, да не подценяваме сигналите на тялото си и да не отлагаме профилактичния преглед.

Понякога първата крачка е един разговор. Друг път - въпрос, който дълго сме се колебали да зададем, или час при специалист, който все отлагаме.

С кампанията „Кажи го като мъж“ Alphain насърчава повече мъже да говорят открито за здравето си, да търсят информация и да поемат активна роля в грижата за себе си.

Защото да бъдеш мъж не означава да търпиш и да мълчиш. Означава да имаш смелостта да попиташ, да потърсиш помощ и да направиш първата крачка навреме.

Кажи го като мъж. Защото здравето ти има значение.

Да не се превишава препоръчваната дневна доза от 1-2 капсули на ден. Не е заместител на разнообразното хранене. Да се държи далеч от деца. Заявление БАБХ № 15138/ 03.08.2022г Т222203113

Снимка: Д-р Михаил Колев

Материалът е подготвен с участието на д-р Михаил Колев, уролог в Медицински комплекс „Доверие“ и Медицински център „Уростар“, в рамките на кампанията „Кажи го като мъж“ на Alphain, с фокус върху мъжкото здраве.