Снимка: Стопкадър
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Необичаен подарък за тигрите в зоопарка на датската столица Копенхаген и то след Хелоуин. Четирите амурски тигъра получиха огромна тиква, издълбана във формата на череп, дарена от увеселителния парк „Тиволи“.
Най-развълнувани бяха двете малки тигърчета, които са на малко повече от година. Те подскачаха около необичайния предмет, блъскаха го с лапи и го захапваха с любопитство. За тях това е първа среща с тиква.
Подаръкът е част от традиция – през последните години паркът „Тиволи“ дарява своите хелоуински тикви на зоопарка, където преди са им се радвали слоновете и хипопотамите.
Редактор: Никола Тунев