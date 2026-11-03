Папа Лъв XIV е „изключително развълнуван“ от предстоящото си завръщане в Перу. Той е отказал да съкрати натоварената си програма за посещението в Южна Америка въпреки скорошната операция за отстраняване на тумор от белия дроб. Това съобщиха от Ватикана, цитирани от АФП.

„Лично потвърди пътуването без никакви промени“, заяви новият ръководител на комуникациите на Ватикана Мария Монсерат Алварадо пред журналисти.

Алварадо посочи, че папата е „изключително благодарен“ за проявената загриженост за здравето му, но няма намерение да променя програмата на обиколката си в Уругвай, Аржентина и Перу, насрочена за периода 6-17 ноември.

Преди да стане папа Лъв XIV, Робърт Франсис Превост служи близо две десетилетия в Перу, включително като епископ, и притежава перуанско гражданство.

„Завръщането у дома е изключително важно за него“, подчерта Алварадо.

„Той го преживява много дълбоко. Това е мястото, което му даде неговото служение и вдъхнови личността му като пастир, както и начина, по който възприема срещите с хората и разнообразните потребности на църквата. То отвори очите му по нов и различен начин“, добави тя.

Очаква се милиони вярващи да се съберат, за да видят папата, който ще участва в повече от 50 събития по време на обиколката си. Програмата включва обръщения към държавни лидери, сред които аржентинският президент Хавиер Милей, както и срещи с представители на коренното население в Амазония, жертви на сексуални посегателства от духовници, възрастни хора, бедни и хора с увреждания.

Пътуването предвижда 12 самолетни полета, два полета с хеликоптер и молитва на голяма надморска височина в Андите.

Редактор: Габриела Павлова