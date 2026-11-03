Снимка: БГНЕС
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Цените на тока и парното за бита остават без промяна до 2027 година въпреки поскъпването на газа
"Поскъпването на природния газ с около 33% няма да доведе до по-високи сметки за електроенергия и отопление на домакинствата". Това заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов на брифинг.
Той обясни, че решението за промяна на цената на газа се взема всеки месец от Комисията за енергийно и водно регулиране и не е под прякото управление на правителството.
По думите му поскъпването на международните пазари е обективен процес, който България не може да контролира. „Булгаргаз” отговаря за осигуряването на доставките, но не определя цените на международните пазари.
Природният газ поскъпва с над 32% през ноември
Проданов подчерта, че въпреки увеличението цената на природния газ у нас остава с около 40% по-ниска от тази на международната борса. Той определи критиките на опозицията като манипулативни и заяви, че умишлено се смесват пазарната цена на природния газ и регулираните цени за крайните потребители.
Председателят на бюджетната комисия увери, че правителството е поело ангажимент цените на парното и електроенергията да останат без промяна до края на юни 2027 г. За тази цел са предвидени компенсаторни механизми. Проданов допълни, че действат и мерки за подкрепа на българския бизнес.
Редактор: Дарина Методиева