6,1% годишна инфлация през октомври. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. За месец животът ни е поскъпнал с 1,3%.

Спрямо септември най-голямо е увеличението на цените в групите „Облекло и обувки“ – 7,4%, „Развлечения, спорт и култура“ – 7%, и „Образователни услуги“ – 2,5%.

Темата за инфлацията беше сред основните акценти и на Международния банков форум, който се провежда в София във вторник.

Според управителя на БНБ Димитър Радев данните на Европейската централна банка показват, че основен двигател на инфлационните процеси в еврозоната са високите цени на енергията. От Франкфурт следят внимателно как този натиск ще се прехвърли върху останалите цени на различните стоки, както и върху заплатите. Важно е мерките, които се предприемат, да бъдат временни и много добре насочени.

България – сред държавите в ЕС с най-висока инфлация през септември

По отношение на България Димитър Радев подчерта още, че еврото помага за овладяването на външните рискове, но не и на вътрешните. "През септември годишната инфлация в България беше 5,6% - измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, при средно равнище от 3,8% за еврозоната. Предварителните данни на НСИ за годишната инфлация през октомври показват допълнително увеличение до 6%. Тези стойности показват, че инфлационният натиск в България остава по-силен от средния за еврозоната", заяви Радев.

И допълни: "Общата парична политика осигурява рамката за ценова стабилност в еврозоната, но националните икономически условия продължават да имат значение, включително вътрешното търсене, динамиката на кредитирането и условията за финансиране".