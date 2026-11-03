Спрямо два самолета, пътували от Бергамо и от Дъблин до София, е имало бомбени заплахи. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев, предаде кореспондентът на БТА в Перник Мая Костадинова.

Самолетите не са отклонявани. Кацнали са на летище „Васил Левски”, където пътниците са свалени, машините проверени, а взривни устройства не са установени.

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„Дълги години съм се занимавал с управление на въздушното движение. Това е процедура, при която се действа по протокол. Задействани са всички протоколи. Бих могъл да вляза в детайли, но не смятам, че това е важно, тъй като част от информацията е класифицирана“, каза Пеев.

Министърът поясни, че решението на кое летище ще кацне даден полет, е изцяло на командира на въздухоплавателното средство. Ролята на държавата е да осигури безопасно приземяване и след това да провери. В случая няма никаква опасност, категоричен е Пеев.

„Нашите ръководители на полети и всички други институции, военновъздушни сили, са действали по протокол. Мога да кажа на хората да са спокойни", каза още той.

Попитан колко души са били на борда на самолетите, министърът отговори, че не може да даде конкретна информация, но поясни, че протоколът е еднакъв за всички ситуации.

На въпрос дали заплахите са получени по имейл, той заяви, че няма информация.

„Последният случай беше по доклад на пилота. Пилотът е получил информация по неговите си канали, от авиокомпанията, че има такава заплаха. Докладва на ръководството на въздушното движение и те задействат протокол. Ако е получена от друго място заплахата, се задейства същата процедура – този, който първи е получил тази информация, задейства протокол, който е стандартен, действа се по чек лист. Този чек лист е разработен с голямо внимание и опит през годините, така че хората да действат стандартизирано в тази ситуация“, обясни още министърът.

По-рано за самолета от Бергамо от Министерството на транспорта потвърдиха за NOVA, че заплахата е получена по имейл.